Hizbullah: "Pendirian Iran Mulia, Beirut Perlu Perbaiki Hubungan Dengan Tehran"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Hizbullah Lubnan hari ini mengeluarkan kenyataan menegaskan bahawa pendirian Iran adalah penuh dengan kemuliaan, sambil menyeru pihak berkuasa Lubnan supaya merebut peluang untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Tehran demi kepentingan bersama kedua-dua negara.

Dalam kenyataan tersebut, Hizbullah memuji tindak balas Iran terhadap serangan rejim Zionis Israel, yang digambarkan sebagai satu mesej komitmen moral, politik dan di lapangan terhadap rakyat Lubnan.

"Reaksi Iran terhadap pencerobohan rejim Zionis membawa mesej komitmen beretika, politik dan operasi di lapangan yang jelas berpihak kepada nasib rakyat kami," kata kenyataan itu.

Hizbullah turut menegaskan bahawa pendirian Iran adalah satu pendirian yang bermaruah dan mulia. Justeru, pihaknya meminta para pegawai Lubnan supaya mengambil peluang ini untuk memperbetulkan hubungan mereka dengan Iran.

"Kami meminta pihak berkuasa Lubnan supaya merebut peluang ini dan memperbaiki hubungan mereka dengan Iran selaras dengan kepentingan kedua-dua negara," tambah kenyataan itu.

Kenyataan ini dikeluarkan di tengah-tengah peningkatan ketegangan serantau dan percubaan beberapa pihak untuk memberi tekanan terhadap hubungan Lubnan-Iran, yang telah melalui pelbagai dinamik politik sejak kebelakangan ini. Hizbullah, sebagai sekutu utama Iran di Lubnan, sentiasa menekankan kepentingan kerjasama strategik dengan Tehran.