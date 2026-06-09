Penerbangan Haji Jemaah Iran Dialihkan ke Lapangan Terbang Mashhad Akibat Serangan Zionis

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada masa ini, semua penerbangan haji yang membawa pulang jemaah Iran dari Arab Saudi ke negara itu mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Mashhad, kata seorang pegawai.

Akbar Rezaei, Timbalan Pengarah Haji dan Umrah Pertubuhan Haji dan Ziarah, berkata pada hari Isnin bahawa 60 peratus jemaah haji sepatutnya sudah pulang ke tanah air menjelang hari ini, dan penerbangan pulang untuk jemaah itu akan beroperasi sehingga malam tadi, namun dengan bermulanya serangan (oleh rejim Zionis), tiga penerbangan yang dijadualkan beroperasi telah dibatalkan dan jemaah dikembalikan ke Mekah.

Beliau berkata bahawa menurut penyelarasan yang dibuat, tiga penerbangan akan beroperasi ke Mashhad hari ini pada pukul 3:00 petang, 3:30 petang, dan 4:00 petang, tetapi baki penerbangan yang dijadualkan beroperasi hari ini akan beroperasi pada hari-hari mendatang kerana keperluan untuk jadual baharu.

Adalah penting bahawa jemaah mengekalkan ketenangan fikiran mereka dan keluarga mereka juga berasa selesa, katanya.

Rezaei berkata semua keperluan kebajikan disediakan untuk jemaah di Mekah dan tidak perlu bimbang, dan langkah-langkah perlu sedang diambil untuk pemindahan jemaah secara tepat pada masanya dan selamat.

"Kami sedang berusaha untuk memulangkan jemaah yang sepatutnya terbang hari ini ke tanah air lebih awal dengan menambah bilangan penerbangan."

Beliau juga berkata jemaah secara amnya dipindahkan ke wilayah mereka sendiri dengan bas setelah tiba di bandar suci Mashhad.

Lebih daripada 30,000 jemaah Iran menyertai ritual haji tahunan di Mekah.