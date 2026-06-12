Serangan Peluru Berpandu Amerika Sasarkan Infrastruktur Air Daerah Sirik, Ratusan Ribu Penduduk Terjejas

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Amerika Syarikat dilaporkan melancarkan serangan peluru berpandu yang menyasarkan infrastruktur kritikal pengagihan air bersih di Daerah Sirik, wilayah Hormozgan, Iran.

Menurut Hamzah Pou, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Pembetungan Wilayah Hormozgan, serangan itu memusnahkan dua tangki simpanan air utama.

"Tangki yang terjejas terdiri daripada sebuah tangki 500 meter padu dan sebuah lagi 2,000 meter padu. Kedua-duanya memainkan peranan penting membekalkan air minuman kepada penduduk Sirik," jelas beliau.

Kehilangan dua tangki ini dipercayai akan mengganggu bekalan air bersih kepada puluhan ribu penduduk di kawasan tersebut.

Sementara itu, pasukan tindak balas kecemasan dan unit pengurusan bencana telah digerakkan. Mereka kini menilai kerosakan serta melaksanakan langkah alternatif bagi memastikan bekalan air berterusan.

"Pasukan kami sedang berusaha menyediakan penyelesaian sementara seperti penggunaan lori tangki dan mengaktifkan sumber air kecemasan. Matlamat kami adalah meminimumkan kesan ke atas kehidupan harian rakyat," kata Hamzah Pou.

Tiada komen rasmi daripada pihak Amerika setakat ini. Penduduk diminta menggunakan air secara berjimat dan melaporkan sebarang gangguan bekalan.