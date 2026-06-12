Erdogan: Kawasan Kita Akan Bayar Harga Berat Serangan Terhadap Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, memberi amaran bahawa kawasan itu akan membayar harga yang berat akibat serangan terhadap Iran, sambil menegaskan dunia sedang menyaksikan perkembangan paling kritikal sejak Perang Dunia Kedua.

"Di tengah-tengah masalah berterusan ini, kita menyaksikan perancangan peta baru dan permainan baru di Mediterranean Timur," kata Erdogan. "Kawasan dan dunia kita sedang menyaksikan perkembangan yang mungkin lebih penting daripada mana-mana masa sejak Perang Dunia Kedua."

Kenyataannya datang ketika ketegangan meningkat antara Iran dan Amerika Syarikat berikutan serangan balas dron IRGC ke atas Armada Kelima AS di Bahrain serta serangan Amerika ke atas infrastruktur air di selatan Iran.

Erdogan memberi amaran bahawa sebarang serangan terhadap Iran tidak akan terhenti di sempadan Iran, tetapi akan memberi kesan berganda ke seluruh rantau ini. Dia menggesa semua pihak supaya mengelakkan tindakan terburu-buru yang boleh mencetuskan konflik lebih luas.

"Kami tidak mampu mengulangi kesilapan yang sama. Harga serangan terhadap Iran akan dibayar oleh seluruh kawasan bukan hanya satu negara," tegasnya.

Dia menyeru dialog dan diplomasi, sambil memberi amaran bahawa "permainan baru" yang dirancang kuasa luar hanya akan membawa lebih banyak penderitaan kepada rakyat di rantau ini.

Setakat ini, AS dan Iran belum mengeluarkan kenyataan rasmi sebagai respons kepada amaran Erdogan. Pemerhati antarabangsa melihat kenyataan ini sebagai percubaan Turkiye untuk memediasi ketegangan sambil melindungi kepentingan keselamatan negaranya sendiri.