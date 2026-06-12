Tentera Laut IRGC Lancar Serangan Dron ke atas Armada Kelima AS di Bahrain

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tentera Laut Pasukan Pengawal Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan bahawa pasukannya telah melancarkan serangan dron ke atas pangkalan Armada Kelima Amerika Syarikat di Bahrain, awal pagi Rabu, sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas beberapa lokasi di selatan Iran.

Menurut kenyataan yang disiarkan oleh IRNA, IRGC menyatakan bahawa "rejim AS yang suka berperang" telah menyerang beberapa tapak di Jask, Sirik, dan Qeshm pada awal pagi Rabu "di bawah alasan palsu."

Berdasarkan kenyataan tersebut, serangan Amerika itu merosakkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik dan memusnahkan dua takungan air di daerah Bamani.

"Sebagai respons kepada tindakan jahat musuh ini, para pejuang Tentera Laut IRGC telah menyerang Armada Kelima di Bahrain dengan drone pada pukul 2:30 pagi," kata IRGC.

Kenyataan itu menambah bahawa pertempuran masih berterusan dan pasukan Iran sedang terus memberi respons kepada "pencerobohan musuh," sambil memberi amaran bahawa "sekiranya tindakan jahat ini diteruskan, respons yang lebih berat sedang dalam perjalanan."

Kenyataan itu dikeluarkan pada awal pagi Rabu dan diakhiri dengan ayat Al-Quran: "Kemenangan itu hanyalah dari Allah, Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana."

Serangan balas ini berlaku selepas Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan bahawa pasukannya melancarkan serangan ke atas Iran, mendakwa bahawa serangan itu sebagai tindak balas terhadap "pihak Iran yang menembak jatuh sebuah helikopter Apache Tentera AS", dakwaan yang telah ditolak oleh Iran sebagai palsu.