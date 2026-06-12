Selatan Lubnan: Kubur Sementara Ganti Tempat Persemadian Keluarga

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perang di selatan Lubnan telah mengubah cara pengebumian mangsa. Ratusan orang kini disemadikan dalam kubur sementara, menanti hari untuk kembali ke tanah air.

Walaupun gencatan senjata diumumkan April lalu, rejim Zionis masih meneruskan serangan udara dan darat ke selatan Lubnan. Hizbullah terus menyasarkan balas pasukan Zionis.

Menurut Al Jazeera, kawasan gurun di atas tanah perkuburan utama pekan "Haret Saida" telah bertukar menjadi tanah perkuburan kecemasan. Puluhan kubur sementara digali, dengan plak tulisan tangan nama mangsa dan tarikh pengebumian.

Mereka yang tidak dapat dipindahkan mayatnya ke kampung halaman disebabkan keadaan keselamatan.

Pemandangan Mengerikan

Hassan Saleh, pengerusi jawatankuasa wakaf Haret Saida, berkata: "Kesan perang masih menghalang keluarga daripada mengebumikan orang tersayang di kawasan sempadan." Kawasan tersebut sejak November 2024 masih musnah dan kosong.

"Kami mulanya mengebumikan 120 orang secara sementara, kini mencecah 185 orang. Kami masih menyediakan kubur baru sepanjang masa untuk menerima mayat syuhada – awam, pertahanan awam dan pejuang."

Pengebumian berdasarkan keluarga. Satu pemandangan mengerikan tentang skala bencana kemanusiaan. Fenomena ini turut berlaku di bandar Tyre dan pinggir selatan Beirut.

Ribuan Mangsa Perang

Jumlah syuhada mencecah 3,711 orang, manakala 11,483 cedera sejak Mac lalu.

169 serangan terhadap pasukan bantuan Lubnan mengakibatkan 132 terkorban termasuk 127 petugas bantuan. 170 ambulans dan 37 pusat perubatan rosak.

17 hospital rosak, tiga terpaksa ditutup sepenuhnya.

Walaupun Selepas 10 Tahun, Dia Akan Kembali

Ghada Hussain memegang gambar anaknya, Muhammad al-Tufaili, seorang pemuda yang gugur syahid dan dikebumikan di kubur sementara.

Ibunya berkata: "Hidupku telah berlalu... Dia adalah kawanku." Hidupnya terhenti pada awal usia 20-an, hanya beberapa hari selepas berkahwin. Dia enggan meninggalkan kampungnya Kfar Tibnit berhampiran sempadan, dan akhirnya terkorban.

Ibunya, seperti sejuta orang lain, telah berulang kali kehilangan tempat tinggal. Kampungnya musnah sepenuhnya. Namun dia masih berharap jenazah anaknya akan dibawa pulang. Dia akan kembali ke kampungnya, walaupun mengambil masa 10 tahun.

Perkembangan Medan

Tentera Zionis mendakwa menyasarkan 310 sasaran dalam seminggu, dengan 80 anggota Hizbullah terkorban.

Gencatan senjata sejak April gagal menghalang peningkatan konflik atau mengurangkan kesan kemanusiaan.