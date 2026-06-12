Kenyataan Anti-Iran Baharu Trump

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, telah mengeluarkan kenyataan keras terhadap Iran melalui platform Truth Social, mendakwa bahawa Iran telah menyebarkan maklumat palsu mengenai perjanjian yang didakwa dicapai antara kedua-dua negara.

Dalam hantarannya, Trump menulis: "Keadaan yang dibocorkan Iran kepada media palsu tidak ada kaitan langsung dengan keadaan yang dipersetujui secara bertulis. Apa yang mereka katakan, termasuk kenyataan lemah dan menyedihkan mereka tentang mempunyai perjanjian, tidak ada kaitan dengan kebenaran."

Dia juga menghina pihak perunding Iran dengan berkata: "Dengan mereka, tidak ada apa yang dipanggil perjanjian yang dilakukan dengan niat baik. Ia mengagumkan!"

Tuduhan Serangan Dron

Trump juga menuduh Iran melakukan serangan drone ke atas kapal India yang sedang keluar dari Selat Hormuz. "Serangan dron mereka malam tadi, yang berjaya dipatahkan sepenuhnya, terhadap kapal-kapal India yang sedang keluar dari Selat Hormuz, adalah tidak boleh diterima sama sekali," katanya.

"Lebih baik mereka cepat-cepat mengawal diri mereka. Dan ia perlu dilakukan dengan segera!" tegas Trump.

Latar Belakang Kontroversi

Kenyataan Trump ini muncul selepas beberapa media Iran dilaporkan menyiarkan kandungan daripada memorandum persefahaman yang mungkin antara Iran dan Amerika Syarikat kandungan yang tidak disahkan oleh sumber rasmi.

Ironi Tuduhan Trump

Menariknya, tuduhan Trump mengenai serangan drone Iran terhadap kapal India datang pada masa yang sama ketika tentera Amerika sendiri dilaporkan menyerang dua kapal dagang pada hari Selasa dan Rabu lalu, mengakibatkan kematian sekurang-kurangnya tiga warganegara India.

Insiden tersebut telah menimbulkan bantahan keras daripada kerajaan New Delhi, sehingga menyebabkan kerajaan India memanggil kárevan Amerika di India untuk memberi penjelasan.

Setakat ini, Iran belum lagi mengeluarkan kenyataan rasmi sebagai respons kepada dakwaan Trump.