Ghalibaf kepada AS: "Kamu Akan Terperangkap dalam Paya Tanpa Bertepi"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahawa musuh-musuh akan melihat Iran yang berbeza, dan berkata bahawa strategi yang salah serta keputusan yang terburu-buru akan mewujudkan sebuah paya tanpa bertepi di mana pihak lawan akan terperangkap selama bertahun-tahun.

Dalam satu hantaran di akaun X beliau, Ghalibaf menulis bahawa strategi yang salah dan keputusan yang impulsif akan mereset keseluruhan keadaan menjadi lebih buruk, meletupkan infrastruktur tenaga dan pasaran, serta mewujudkan sebuah paya tanpa bertepi yang "kamu akan terperangkap" di dalamnya selama bertahun-tahun.

"Kamu akan melihat Iran yang berbeza," tegasnya.

Ghalibaf tidak menyebut secara khusus pihak yang dimaksudkan, tetapi kenyataan keras ini jelas ditujukan kepada Amerika Syarikat di tengah-tengah peningkatan ketegangan antara Tehran dan Washington berikutan serangan balas dron IRGC ke atas Armada Kelima AS di Bahrain serta serangan Amerika ke atas infrastruktur air di selatan Iran baru-baru ini.