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Mokhber: Serangan ke atas infrastruktur kami akan memusnahkan asas hegemoni anda

1 Ogos 2026 - 20:37
News ID: 1847590
Source: ABNA
Mokhber: Serangan ke atas infrastruktur kami akan memusnahkan asas hegemoni anda

Seorang ahli Majlis Pertimbangan Kemaslahatan Sistem berkata: Serangan ke atas infrastruktur Iran secara langsung akan membangkitkan sesar-sesar yang di atasnya seni bina hegemoni anda dibina selama 250 tahun.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Mokhber, ahli Majlis Pertimbangan Kemaslahatan Sistem, sebagai respons terhadap ancaman Trump terhadap rakyat Iran di media sosial, menulis: Anda mengira dengan persamaan ketenteraan, tetapi kami menjawab dengan logik sejarah.

Beliau menambah: Serangan ke atas infrastruktur Iran secara langsung akan membangkitkan sesar-sesar yang di atasnya seni bina hegemoni anda dibina selama 250 tahun.

Penasihat dan pembantu Pemimpin Agung Revolusi menegaskan: Apabila tiang-tiang sistem ini runtuh, tiada lagi pusat untuk pemerintahan akan kekal, mahupun pasaran untuk menjarah.

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