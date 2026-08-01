Ulyanov: Amerika Perlu Belajar daripada Kesilapan Strategik Terkini

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mikhail Ulyanov, wakil tetap Rusia ke organisasi antarabangsa di Vienna, dalam satu mesej yang disiarkan di salah satu media sosial sebagai respons terhadap kenyataan Donald Trump, Presiden AS, menulis: Sudah tiba masanya untuk menghentikan serangan ketenteraan dan kembali ke meja rundingan. Kita perlu belajar daripada kesilapan strategik terkini.

Trump dalam jawapannya kepada soalan mengenai kemungkinan sambungan respons ketenteraan Iran terhadap pencerobohan AS mendakwa: Mereka mungkin kini akan menjadi sedikit lebih kuat, tetapi kemudian akan menjadi lebih lemah.

Ulyanov sebelum ini juga telah menegaskan bahawa konflik Iran dan Amerika tidak mempunyai penyelesaian ketenteraan.