Washington: Iran Mungkin Menyasarkan Kepentingan AS di Seluruh Dunia

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Jabatan Luar Negeri AS hari ini, Sabtu, mengumumkan dalam kenyataannya: Rakyat Amerika yang berada di Timur Tengah (Asia Barat) hendaklah lebih berhati-hati dan bersedia menghadapi kemungkinan penutupan ruang udara serta gangguan perjalanan.

Dalam kenyataan Jabatan Luar Negeri AS mengenai perkara ini dinyatakan: Rakyat Amerika yang berada di rantau ini hendaklah mempertimbangkan untuk keluar atau bersedia keluar dari rantau ini sekiranya berlaku peningkatan ketegangan. Rakyat Amerika di luar Timur Tengah (Asia Barat) hendaklah mempertimbangkan semula perjalanan ke rantau ini.

Kenyataan Jabatan Luar Negeri AS menambah: Iran dan kumpulan-kumpulan yang berkaitan dengannya mungkin menyasarkan kepentingan AS di seluruh dunia!

Kedutaan Besar AS di Baghdad sebelum ini telah memberi amaran kepada warganegara AS mengenai peningkatan ketegangan di rantau Timur Tengah (Asia Barat).

Kedutaan Besar AS di Iraq telah memberi amaran kepada warganegara AS supaya berhati-hati, meningkatkan tahap kewaspadaan, dan bersedia menghadapi kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan sementara ruang udara, dan gangguan perjalanan.