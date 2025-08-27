Penulis Skrip Scotland Ditangkap Kerana Kemeja Pro Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Polis di Scotland menahan penulis skrip Scotland yang memenangi anugerah Paul Laverty kerana memakai baju-T yang berbunyi, "Genocide in Palestine, time to take action."

Penangkapan itu berlaku pada hari Isnin di Edinburgh, ketika Daniel Blake menunjukkan sokongan kepada kumpulan aktivis pro-Palestin Palestine Action. Kumpulan itu memprotes sokongan kerajaan UK terhadap Israel di tengah-tengah pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di Gaza.

Akaun di X mewakili I, pengarah Daniel Blake Ken Loach dan syarikat produksinya Sixteen Films, mengesahkan penahanan Laverty.

"Paul Laverty kini ditahan dalam tahanan di Balai Polis St Leonard Edinburgh... diandaikan kerana menyokong Tindakan Palestin (PA)," kata akaun itu di media sosial.

Jurucakap polis Scotland menyatakan, "Susulan protes di luar Balai Polis St Leonards pada hari Isnin, 25 Ogos 2025, seorang lelaki berusia 68 tahun telah ditangkap di bawah Akta Keganasan 2000 kerana menunjukkan sokongan kepada organisasi yang dilarang."

Pada bulan Julai, UK melarang kumpulan aktivis Palestine Action, yang mengambil pendekatan langsung terhadap kilang senjata Israel di UK dan rantaian bekalan mereka. Kumpulan itu secara rasmi ditetapkan sebagai "organisasi pengganas."

Di bawah undang-undang baharu itu, keahlian atau sokongan orang ramai terhadap kumpulan itu kini merupakan satu kesalahan jenayah di UK, boleh dihukum penjara sehingga 14 tahun.

Terdapat ratusan penahanan individu dan besar-besaran orang yang menghadiri perhimpunan menyokong Tindakan Palestin di seluruh UK sejak larangan ke atas kumpulan itu berkuat kuasa pada 5 Julai.

Ketua hak asasi manusia PBB, Volker Turk, bulan lalu mengkritik secara tajam larangan Britain ke atas kumpulan Pro-Palestin, menyifatkannya sebagai penyalahgunaan undang-undang memerangi keganasan UK yang "mengganggu" dan menggesa kerajaan untuk membatalkan keputusan itu.

Turk baru-baru ini memberi amaran bahawa keputusan kerajaan British "juga menggabungkan ungkapan yang dilindungi dan kelakuan lain dengan tindakan keganasan dan dengan itu boleh membawa kepada kesan yang lebih buruk terhadap pelaksanaan hak-hak ini secara sah oleh ramai orang."

"Saya menggesa kerajaan UK membatalkan keputusannya untuk melarang kumpulan Tindakan Palestin dan menghentikan siasatan lanjut terhadap penunjuk perasaan yang telah ditangkap atas dasar larangan ini," kata Turk.

Awal bulan ini, 532 orang telah ditangkap pada demonstrasi berkaitan Tindakan Palestin sejak ia dilarang.

Tindakan Palestin telah menumpukan banyak kempennya pada Elbit Systems UK, pengeluar senjata terbesar Israel, yang didakwanya sebagai pembuatan dan pembekalan senjata kepada tentera Israel di tengah-tengah perang genosid rejim ke atas Gaza.

Pada bulan Julai, berikutan keputusan kerajaan untuk mengharamkan kumpulan itu, seorang jurucakap Palestine Action berkata, "Sementara kerajaan bergegas melalui undang-undang tidak masuk akal parlimen untuk melarang Tindakan Palestin, keganasan sebenar sedang dilakukan di Gaza."

Israel telah membunuh hampir 62,800 rakyat Palestin dalam perang atau lebih tepat lagi disebutkan sebagai genosid ke atas Gaza sejak Oktober 2023. Serangan itu telah memusnahkan Semenanjung yang dikepung, yang juga menghadapi kebuluran.