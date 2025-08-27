Kudrat Ketenteraan Yaman Bukan Untuk Dipermainkan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Media berbahasa Ibrani Walla melaporkan bahwa gerakan Ansarullah Yaman berhasil menjerut rezim Zionis ke dalam perang yang melelahkan. Media ini menulis: "Yaman telah menetapkan syarat untuk menghentikan serangan mereka. Antara syaratnya adalah selagi keganasan terhadap Jalur Gaza terus berlangsung, pelancaran peluru berpandu dan operasi dron terhadap wilayah pendudukan tidak akan dihentikan.

Menurut Walla, setelah meningkatnya serangan Yaman, ketenteraan Israel meminta kemasukan Amerika, namun Washington menyedari bahawa pembiayaan dan kerugian akibat perang ini jauh lebih besar dari perkiraaan awal mereka.

Walla menambahkan: "Sebagai hasilnya, “kekuatan terbesar dunia” terpaksa berunding dengan Yaman untuk mengakhiri situasi ini dan bergerak ke arah gencatan senjata. Dengan demikian, Amerika pada hakikatnya telah meninggalkan Tel Aviv sendirian menghadapi Yaman, lebih lagi kerena serangan udara Israel terhadap Yaman gagal melemahkan kekuatan Ansarullah mahupun mengurangi keamatan operasi mereka terhadap wilayah pendudukan.