Pentadbiran Trump Kenakan Sekatan Baru Terhadap Universiti Harvard

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pentadbiran Amerika Syarikat pimpinan Donald Trump telah meningkatkan tekanan terhadap Universiti Harvard dan mengenakan sekatan baharu yang menyekat akses universiti berprestij ini kepada sumber kewangan persekutuan untuk bantuan pelajar.

Kementerian Pendidikan Amerika Syarikat mengumumkan pada hari Jumaat bahawa Universiti Harvard telah diletakkan di bawah "pengawasan kewangan yang ketat." Tindakan ini bermakna Harvard mesti menggunakan sumber kewangan dalamannya terlebih dahulu untuk membayar bantuan pelajar sebelum ia dapat mengeluarkan dana persekutuan.

Pentadbiran Trump mewajarkan keputusan ini dengan merujuk kepada "kebimbangan mengenai keadaan kewangan" universiti tertua dan paling kaya di Amerika itu. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan telah meminta Harvard memberikan surat kredit bernilai $36 juta untuk menjamin komitmen kewangannya. Permintaan ini dikemukakan setelah universiti itu menerbitkan bon dan melaksanakan pemotongan tenaga kerja di tengah-tengah ketegangan dengan Rumah Putih.

Kerajaan juga memberi amaran bahawa Harvard mungkin kehilangan akses penuh kepada dana bantuan pelajar persekutuan jika ia tidak bekerjasama dengan Pejabat Hak Sivil Kementerian Pendidikan dan gagal menyediakan dokumen yang diminta. Dalam surat berasingan, turut dinyatakan bahawa perkara ini boleh membawa kepada tindakan undang-undang.

Pejabat Hak Sivil sedang menyiasat sama ada Harvard masih mengambil kira faktor kaum dalam proses kemasukan pelajarnya; sedangkan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada tahun 2023 telah mengisytiharkan dasar 'tindakan afirmatif' (affirmative action) untuk meningkatkan kehadiran kumpulan minoriti kaum di universiti sebagai tidak sah.

Langkah-langkah ini adalah sebahagian daripada dasar keras Pentadbiran Trump terhadap universiti, yang termasuk ugutan untuk memotong dana persekutuan atas pelbagai isu seperti bantahan penyokong Palestin terhadap serangan Israel ke Gaza, program berkaitan iklim, serta inisiatif kepelbagaian dan kesaksamaan.

Pada bulan Julai lalu, kerajaan telah menamatkan siasatan persekutunya dengan Universiti Columbia; sebuah universiti yang bersetuju untuk membayar lebih daripada $220 juta kepada kerajaan. Universiti Brown juga bersetuju untuk membayar $50 juta bagi menyokong pembangunan tenaga kerja tempatan.

Pentadbiran Trump, dalam usaha untuk mencapai penyelesaian dengan Universiti Harvard, telah mengumumkan bahawa universiti itu mesti membayar "sekurang-kurangnya $500 juta."

Dalam kes berasingan, kerajaan mencadangkan agar Universiti California di Los Angeles (UCLA) membayar satu bilion dolar; cadangan yang digambarkan oleh Gabenor negeri California sebagai "cubaan pemerasan."

Universiti Harvard juga mengumumkan pada bulan Ogos bahawa kerajaan telah menyekat kira-kira $600 juta daripada dana yang diperuntukkan untuknya.