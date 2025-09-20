Dunia Tidak Perlu Rasa Takut dengan Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres telah menyeru dunia agar tidak "takut" dengan Israel dan penaklukan beransur-ansurnya ke atas Tebing Barat yang diduduki.

Guterres membuat kenyataan tersebut pada hari Jumaat dalam satu temubual yang dijalankan oleh agensi berita Perancis AFP menjelang minggu kemuncak perhimpunan PBB di mana 10 negara akan mengiktiraf negara Palestin.

Israel dilaporkan telah mengugut untuk menakluk Tebing Barat jika negara-negara Barat meneruskan rancangan pengiktirafan Palestin di perhimpunan PBB. Namun Guterres berkata, "Kita tidak seharusnya berasa takut dengan risiko pembalasan."

"Dengan atau tanpa melakukan apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan [Israel] ini akan berterusan dan sekurang-kurangnya terdapat peluang untuk menggerakkan masyarakat antarabangsa untuk memberi tekanan agar ia tidak berlaku," katanya.

"Apa yang kita saksikan di Gaza amat mengerikan," kata Guterres ketika Israel mengugut akan menggunakan "kekuatan tanpa tolok banding" dalam serangan besar-besaran mereka yang sedang berlangsung ke atas Bandar Gaza.

"Ia adalah tahap kematian dan kemusnahan yang paling teruk yang saya saksikan sepanjang saya menjadi Setiausaha Agung, mungkin sepanjang hidup saya, dan penderitaan rakyat Palestin tidak dapat digambarkan. Kebuluran, kekurangan penjagaan kesihatan yang efektif, orang ramai hidup tanpa perlindungan yang mencukupi di kawasan tumpuan yang besar," tambahnya.