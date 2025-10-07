Timbalan Menteri Malaysia Nasihatkan Jangan "Lebih Hamas daripada Hamas"

Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Mohamad Alamin, menjawab kritikan mengenai jemputan kepada Presiden AS Donald Trump untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN yang akan datang.

Kritikan itu datang daripada ahli parlimen, Wan Ahmad Fayhsal, yang mempersoalkan sama ada Malaysia mengkompromi prinsipnya, terutamanya berhubung isu Palestin.

Hujah-hujah Penting Daripada Timbalan Menteri:

Jemputan Sebagai Pengerusi ASEAN: Mohamad Alamin menegaskan bahawa Malaysia menjemput Trump dalam kapasitinya sebagai Pengerusi ASEAN , bukan secara individu atau dua hala. Ia adalah satu tanggungjawab rasmi untuk menjemput semua rakan dialog ASEAN.

Jangan "Lebih Hamas daripada Hamas": Dia menasihati pengkritik agar tidak "lebih Hamas daripada Hamas," dengan menyatakan bahawa Hamus sendiri telah menyambut baik pelan damai 20 perkara untuk Gaza yang dicadangkan Trump. Justeru, Malaysia juga harus menyokong inisiatif yang boleh membawa ke arah keamanan.

Manfaat Ekonomi dan Strategik: Dia menekankan bahawa AS adalah pelabur utama di Malaysia dan ASEAN. Menjaga hubungan perdagangan dan pelaburan ini adalah penting untuk ekonomi negara.

Platform Untuk Suara Malaysia: Kehadiran Trump memberi Malaysia peluang untuk menyuarakan kebimbangan dan mendesak kerjasama ke arah penubuhan negara Palestin yang merdeka serta pembangunan semula Gaza.

Sokongan Berhati-hati terhadap Pelan Trump: Walaupun Malaysia nampak positif dalam pelan Trump, seperti kemungkinan berhentinya pengeboman dan laluan bantuan kemanusiaan, ia juga mempunyai kebimbangan. Pelan itu tidak menyebut tentang pengunduran tentera Israel sepenuhnya dari Gaza dan hak rakyat Palestin menentukan masa depan sendiri.

Sebagai penutup, kerajaan menegaskan komitmennya yang kukuh terhadap perjuangan rakyat Palestin. Walau bagaimanapun, mereka percaya penglibatan dengan AS melalui sidang kemuncak ASEAN adalah langkah praktikal untuk mengejar keamanan dan melindungi kepentingan negara yang lebih luas.