Taufan Al-Aqsa Gagalkan Cita-Cita Israel Raya

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sayyid Abdul Malik al-Houthi mengeluarkan kenyataan bahawa operasi Badai Al-Aqsa telah melumpuhkan dan menunda rancangan integrasi ekonomi Arab dengan rejim Zionis. Rancangan ini termasuk projek strategik untuk menjadikan pelabuhan Haifa di Israel sebagai hab logistik utama dan pusat kewawasan bagi laluan perdagangan, yang dilihat sebagai langkah untuk menormalkan hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel.

▪️ Rejim Zionis juga didakwa mempunyai rancangan rahsia untuk membina sebuah terusan alternatif kepada Terusan Suez. Terusan yang dikenali sebagai "Terusan Ben-Gurion" ini bertujuan untuk bersaing secara langsung dengan laluan perdagangan bersejarah Mesir itu, seterusnya mengurangkan pengaruh ekonomi dan strategik Mesir di rantau ini.

▪️ Musuh Zionis didakwa mempunyai agenda untuk menguasai sumber air yang kritikal di Timur Tengah. Dengan mengawal sumber air, mereka boleh meluaskan pengaruh politik dan ekonominya sehingga ke lembangan Sungai Nil di Afrika dan Sungai Furat di Asia, yang merupakan urat nadi kehidupan bagi banyak negara.

▪️ Kerjasama rejim Zionis dan Amerika Syarikat memberikan keutamaan untuk menguasai sumber minyak dan gas asli di Timur Tengah. Hasil daripada sumber tenaga ini akan dibelanjakan untuk membiayai dan mengukuhkan polisi luar serta agenda ketenteraan mereka di rantau ini.