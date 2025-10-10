Ahli Politik Venezuela, María Corina Machado Menangi Hadiah Keamanan Nobel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ahli politik pembangkang Venezuela, María Corina Machado, telah dianugerahkan Hadiah Keamanan Nobel atas perjuangannya yang gigih untuk menyelamatkan negara Amerika Selatan itu daripada menjadi "sebuah negara autoritarian yang brutal".

Machado, 58 tahun, yang sering digambarkan sebagai 'Wanita Besi' Venezuela, telah bersembunyi selama setahun lalu. Gerakan politiknya dipercayai umum telah mengalahkan Presiden negara itu, Nicolás Maduro, dalam pilihan raya presiden Julai 2024.

Maduro enggan mengakui kekalahannya kepada sekutu Machado, bekas diplomat Edmundo González, dan melancarkan tindakan keras politik yang ganas. Tindakan itu memaksa González melarikan diri ke luar negara dan memaksa Machado pergi ke bawah tanah.

Dalam salah satu penampilan awam terakhirnya di Caracas, Machado menyatakan beliau yakin hari-hari Maduro berkuasa sudah terhitung selepas kekalahannya yang teruk. "Saya boleh katakan, pemergiannya tidak dapat dipulihkan," katanya kepada The Guardian.

Lebih setahun kemudian, Maduro masih kekal berkuasa dan yang penting, mengekalkan sokongan tentera Venezuela serta penyokong antarabangsa utama seperti China dan Rusia.