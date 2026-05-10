Perang Trump Bangkitkan Singa Tidur, Selat Hormuz Kini Medan Maut

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut analisis dari Al-Waght News, apa yang dapat disimpulkan daripada perdebatan dan spekulasi sebelum perang AS ke atas Iran ialah pihak Amerika tidak mengambil kira secara serius variabel Selat Hormuz dalam strategi perang mereka. Ini berlaku walaupun Komander Marinir IRGC yang telah syahid, Alireza

Tangsiri, dua minggu sebelum perang menyatakan kesiapan pasukannya untuk menutup laluan air strategik itu jika perlu.

Berikut adalah beberapa perkara penting berdasarkan analisis tersebut:

1. Penglihatan Iran yang Mendalam dan Tepat: Pegawai Iran, terutamanya komander IRGC dan Tentera Darat, telah membuat kesimpulan sejak bertahun-tahun lalu bahawa mereka perlu bersedia untuk perang yang pasti dengan AS dan rejim Israel. Mereka tanpa henti melakukan persiapan untuk hari peperangan, termasuk memfokuskan pada kelebihan geografi Iran, dengan Selat Hormuz berada di tangga teratas. Iran memiliki rancangan yang teliti dengan visi jangka panjang untuk selat tersebut, sesuatu yang kemudiannya terbukti benar.

2. Keangkuhan dan Penipuan Diri AS: Kepentingan strategik Selat Hormuz, jumlah barangan dan kargo yang melaluinya, serta kesannya terhadap ekonomi global adalah begitu besar sehingga walaupun orang awam tentera tahu satu perkara: jika perang berlaku di rantau ini, selat itu akan serta-merta menjadi senjata dan cagarn paling kuat untuk pihak yang menguasainya.

Walaupun peranan penting ini, AS sama ada tidak mempunyai rancangan yang perlu untuk Selat Hormuz, atau rancangan mereka terbukti asasnya cacat. Pihak Amerika menolak kemungkinan selat itu boleh ditutup, dan yakin dengan kekuatan tentera laut mereka, mereka menganggap ia boleh dibuka semula dengan mudah. Namun, setelah gagal dalam penilaian dan analisis, mereka mendapati diri mereka terperangkap dalam titik paling berbahaya dalam konfrontasi itu, tanpa jalan keluar melainkan Iran mengizinkannya.

3. Penurunan Taraf daripada Strategi kepada Taktik: Bertentangan dengan pandangan yang mengatakan AS tidak mempunyai strategi tertentu untuk perang Iran, Washington sebenarnya mempunyai strategi yang jelas dan tepat yang mampu menjatuhkan mana-mana negara kuat. Tetapi strategi ini mempunyai kelemahan besar apabila berhadapan dengan Iran yang memiliki sumber kuasa pelbagai lapisan: jejari pengetahuan yang terhad.

Kelemahan besar ini, apabila berhadapan dengan negara yang memiliki sumber kuasa pelbagai lapisan dan mendalam, menyebabkan AS kini berdepan dengan kebuntuan. Perang Trump secara tidak sengaja telah 'membangkitkan singa tidur' Iran, menjadikan Selat Hormuz sebagai medan pertempuran yang paling menentukan di rantau ini.