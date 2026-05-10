Kapal Selam Iran Bertugas Misi Rahsia di Selat Hormuz

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laksamana Madya Shahram Irani berkata bahawa kapal selam ringan buatan tempatan sedang meningkatkan keupayaan mereka secara berterusan selaras dengan ancaman, kapasiti dan keperluan semasa di perairan Selat Hormuz.

Kapal selam ini mampu "duduk di dasar laut" (kaf neshini) di kedalaman perairan strategik untuk tempoh yang lama, membolehkan mereka memintas dan memusnahkan pelbagai jenis kapal musuh. Keupayaan ini merupakan antara kelebihan utama kapal selam ringan Tentera Laut Iran.

Dalam budaya harian pegawai dan anggota tentera laut, kapal selam ini dikenali sebagai "Lumba-lumba Teluk Parsi".

Menurut laporan tersebut, Lumba-lumba Teluk Parsi muncul ke permukaan air bagi menunjukkan kegagahan pertahanan maritim negara dalam satu operasi yang dinamakan sempena syuhada kapal pemusnah Dena. Selepas melaksanakan beberapa gerakan membentuk barisan, kapal selam tersebut menyelam semula ke dasar laut untuk meneruskan misi yang diamanahkan.

Operasi ini menekankan kesiapsiagaan penuh tentera laut Iran di perairan strategik Selat Hormuz, salah satu laluan perkapalan minyak paling kritikal di dunia.