Israel Ancaman Terbesar di Timur Tengah, Calon Presiden Perancis Mélenchon Beri Amaran Keras

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Calon presiden Perancis, Jean-Luc Mélenchon, menggambarkan Israel sebagai “negara paling berbahaya di rantau ini” sambil menuduh kerajaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai pencetus peperangan dan pelaku serangan terhadap negara-negara jiran di tengah ketegangan yang memuncak di Timur Tengah.

Dalam wawancara bersama saluran LCI, Mélenchon berkata Israel adalah kuasa utama di sebalik perluasan ketegangan ketenteraan di rantau tersebut. Dia juga menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai/genosid sambil menegaskan bahawa kritikannya tertumpu kepada kerajaan Israel sekarang.

“Perancis tidak akan bertolak ansur terhadap serangan ke atas askar-askarnya, dan mesti ada tindak balas,” tegas Mélenchon.

Dalam bahagian lain wawancara itu, Mélenchon mendedahkan butiran perbualannya dengan seorang pegawai tentera Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berhubung kedudukan pasukan pengaman PBB sekiranya Israel melancarkan serangan darat ke Lubnan.

Menurut Mélenchon, pegawai tersebut memberitahunya bahawa arahan untuk berundur telah dikeluarkan. Ahli politik Perancis itu mengkritik keras pendirian tersebut, dengan alasan bahawa penarikan pasukan pengaman bercanggah dengan sifat asas misi mereka.

Dia menegaskan bahawa peranan pasukan pengaman sepatutnya memisahkan pihak yang bertelagah, bukannya berundur dari zon konfrontasi.