Serangan Terhadap Ulama Diisytihar Perang Ke Atas Identiti Rakyat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan keselamatan rejim Al Khalifah dalam beberapa hari lepas telah menyerbu rumah-rumah ulama Syiah di pelbagai wilayah Bahrain, mengakibatkan puluhan rohaniawan dan ulama agama ditahan. Pemerhati menilai tindakan ini sebagai kesinambungan dasar penindasan sistematik terhadap masyarakat Syiah dan peningkatan suasana keselamatan sejajar dengan perkembangan serantau.

Sehubungan itu, Pertubuhan Al-Amal Al-Islami Bahrain mengeluarkan kenyataan mengecam keras tindakan ganas tersebut. Pertubuhan itu menggesa seluruh rakyat Bahrain di dalam dan luar negara untuk meluahkan kemarahan mereka secara terbuka dan mengadakan gerakan aman sebagai bantahan.

Dalam kenyataannya, pertubuhan tersebut menyatakan: "Kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan polis pengganas yang biadap oleh ejen-ejen rejim Al Khalifah ke atas rumah-rumah warga Bahrain yang beriman. Dalam serangan ini, ramai ulama agama terkemuka, tokoh masyarakat dan anak-anak Ayatullah Sheikh Isa Ahmed Qasim menjadi sasaran tindakan balas dendam berbahaya yang mencerminkan kebankrapan politik dan moral rejim."

Kenyataan itu juga menegaskan bahawa serangan ke atas rumah, menakut-nakutkan wanita dan kanak-kanak, serta menahan ulama dan belia adalah percubaan sia-sia untuk mematahkan semangat rakyat.

Pertubuhan Al-Amal Al-Islami meletakkan tanggungjawab penuh terhadap kesan peningkatan ketegangan berbahaya ini ke atas rejim Al Khalifah dan memberi amaran bahawa kesinambungan dasar keselamatan berdarah ini hanya akan meningkatkan kemarahan nasional dan membawa kepada kehancuran rejim yang zalim.

Pertubuhan itu juga menyeru rakyat Bahrain untuk meningkatkan gerakan nasional secara aman bagi menentang kezaliman dan kezaliman, serta menyatakan solidariti sepenuhnya dengan tahanan dan keluarga mereka sehingga pembebasan segera semua tahanan.

Tegas kenyataan itu lagi: "Rakyat Bahrain akan terus tabah dan teguh menentang penindasan, berpegang kepada hak, maruah dan identiti mereka sehingga kezaliman tumbang serta kebebasan dan keadilan tercapai."