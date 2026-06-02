Ilhan Omar: "Israel Telah Eksport Model Gaza ke Lubnan, Hentikan Bantuan AS Sekarang!"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Seorang ahli Kongres Demokrat Amerika Syarikat, Ilhan Omar, dengan mengutuk tindakan Israel di Lubnan, telah menuntut pemberhentian segera bantuan ketenteraan AS kepada Israel. Beliau menyatakan bahawa Tel Aviv telah bertahun-tahun melakukan "pembunuhan beramai-ramai" dan "jenayah-jenayah lain" tanpa dikenakan sebarang kos.

Dalam satu hantaran di media sosial X, Omar menulis: "Pelajaran yang berulang kali dipelajari oleh Israel ialah bahawa ia boleh melakukan pembunuhan beramai-ramai dan jenayah lain hampir dengan kekebalan sepenuhnya." Beliau menambah bahawa ketiadaan akauntabiliti antarabangsa yang serius telah menjadikan Israel lebih berani untuk meneruskan dasar ketenteraannya.

"Israel Telah Mengeksport Model Gaza ke Lubnan"

Ahli Kongres tersebut menegaskan bahawa Israel kini mengikuti pendekatan yang sama yang digunakan sebelum ini dalam perang Gaza, kini dilaksanakan di Lubnan.

Merujuk kepada kesan kemanusiaan perang di Lubnan, beliau berkata bahawa serangan Israel telah mengorbankan ribuan nyawa dan menyebabkan lebih daripada satu juta orang kehilangan tempat tinggal. Beliau menggambarkan situasi ini sebagai tanda meluasnya skop krisis kemanusiaan di rantau tersebut.

Tuntutan Tegas untuk Menghentikan Bantuan Ketenteraan AS

Selanjutnya, Omar menyatakan pendiriannya dengan jelas: "Tidak seharusnya ada lagi bantuan Amerika kepada Israel." Slogan ini dalam beberapa bulan kebelakangan ini telah menjadi salah satu tuntutan sebahagian daripada aliran progresif di Amerika yang mahukan Washington menghentikan sokongan ketenteraannya kepada Tel Aviv.