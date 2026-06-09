Majlis Bandaraya Tehran Sedia Sepenuhnya Untuk Perarakan Pengebumian Pemimpin Syahid

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Jurucakap Majlis Bandaraya Tehran mengumumkan kesiapsiagaan penuh perbandaran untuk perarakan pengebumian Pemimpin Syahid Revolusi Islam.

Abdolmotahhar Mohammadkhani telah mengadakan sidang akhbar pada hari Isnin, 8 Jun, di Rumah Wartawan Tehran dengan kehadiran para anggota media.

Menekankan rancangan untuk upacara pengebumian Syahid Khamenei, Mohammadkhani berkata Perbandaran Tehran sedang bersiap untuk mengadakan pengebumian bersejarah bagi Ayatollah Sayyed Ali Khamenei.

"Kami berharap dapat memberikan perkhidmatan yang baik dalam hal ini," ujarnya.

Menurut para pegawai, perarakan pengebumian untuk Pemimpin Syahid itu akan diadakan di Tehran serta di bandar-bandar suci Qom dan Mashhad.

Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, bersama beberapa komander kanan dan pegawai Iran, telah syahid dalam serangan udara AS-Israel ke atas pejabat beliau di Tehran pada 28 Februari 2026.

Sebagai respons terhadap pencerobohan AS-Israel, Iran telah melancarkan Operasi Janji Benar 4, melancarkan serangan peluru berpandu dan dron besar-besaran ke atas sasaran Israel dan pangkalan AS di rantau tersebut.