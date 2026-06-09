Israel Lancarkan Hampir 3,500 Serangan Udara di Lebanon Sejak Gencatan Senjata 17 April

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Israel telah melaksanakan hampir 3,500 serangan udara ke atas Lebanon dan beratus-ratus letupan terkawal sejak AS mengumumkan gencatan senjata untuk negara itu pada 16 April, kata Menteri Pertahanan Lebanon, Michel Menassa, pada hari Isnin.

Gencatan senjata yang diusahakan oleh AS itu berkuat kuasa sejurus selepas tengah malam 17 April, dengan tentera Israel masih ditempatkan jauh di dalam selatan Lubnan, lapor Reuters pada hari Isnin. Walaupun ia sebahagian besarnya menghentikan serangan udara ke atas Beirut dan kawasan pinggirannya, gencatan senjata itu gagal menghentikan pertempuran di selatan Lubnan antara Israel dan Hizbullah.

Semasa mesyuarat kabinet, Menassa menyatakan bahawa dari 17 April hingga 7 Jun, Israel telah melakukan 3,491 serangan udara, 407 letupan terkawal (perobohan terkawal) dan enam operasi "meratakan" atau perobohan yang telah menyebabkan beberapa buah kampung keseluruhannya di jalur paling selatan Lubnan menjadi rata sepenuhnya. Statistik tersebut kemudiannya disiarkan di X oleh pejabat Perdana Menteri Lubnan, Nawaf Salam.

Tentera Israel tidak segera memberikan respons terhadap permintaan untuk komen, menurut Reuters.

Salam menyatakan bahawa peningkatan terkini telah menyebabkan gelombang pelarian tambahan, membebankan keupayaan Lubnan untuk menempatkan keluarga-keluarga yang melarikan diri.

Sejak perang meletus pada 2 Mac, lebih daripada 1 juta orang iaitu satu perlima daripada penduduk Lubnan telah dipindahkan akibat serangan Israel dan amaran evakuasi di seluruh Lubnan.