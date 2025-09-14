Tentera Israel Menyerbu Rumah Pengarah Dokumentari Pemenang Oscar

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tentera Zionis menyerbu rumah Basel Adra, pengarah filem Palestin yang memenangi Oscar di Tebing Barat. Kali ini Basel Adra yang merupakan pengarah bersama filem "There is No Other Land" berdepan dengan askar Israel yang menceroboh rumahnya. Pembikin filem Palestin itu mengesahkan bahawa tentera Israel menyerbu rumahnya di Tebing Barat semalam (Sabtu) dan bertanya kepada isterinya, Saha, tentang keberadaannya dan menggeledah telefonnya. Anak perempuan mereka yang berusia 9 bulan juga berada di rumah ketika serangan itu.

Pengarah itu memberitahu The Associated Press bahawa pada awal hari itu, Rakyat pendudukan Israel telah menyerang kampungnya, mencederakan dua saudara lelakinya dan seorang sepupunya. Adra telah membawa keluarganya ke hospital, di mana dia mengetahui bahawa askar Israel telah menyerang rumahnya.

“No Other Land,” yang diarahkan oleh Basil Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham dan Rachel Sezur, menggambarkan perjuangan penduduk untuk menghalang tentera Israel daripada merobohkan penempatan Masafer Yata di Tebing Barat yang diduduki dan secara beransur-ansur mengusir komunitinya.

Adra, yang telah mendedikasikan kerjayanya sebagai wartawan dan pembuat filem untuk mendokumentasikan keganasan peneroka di Masafer Yata, menggelar kejadian semalam sebagai "mengerikan," dengan berkata: "Walaupun anda hanya merakam peneroka, tentera akan datang dan mengejar anda dan menggeledah rumah anda." Seluruh sistem berfungsi untuk menyerang kita, untuk mengganas kita, untuk menakutkan kita.

Yuval Abraham, seorang lagi pengarah filem itu, berkata: "Kami telah melihat apa yang berlaku di kampungnya hari ini berulang kali, di mana peneroka Israel dengan kejam menyerang sebuah kampung Palestin dan kemudian tentera datang dan menyerang rakyat Palestin."

Tebing Barat, Baitulmaqdis Timur dan Gaza telah berada di bawah pendudukan tentera Israel sejak perang Timur Tengah 1967. Sejak itu, rejim telah membina lebih daripada 100 penempatan, menempatkan lebih daripada 500,000 peneroka Israel.

Minggu lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian untuk memajukan rancangan pembangunan haram di Tebing Barat yang diduduki yang akan melalui tanah yang diharapkan rakyat Palestin akan membentuk asas negara masa depan. "Tidak akan ada negara Palestin," kata Netanyahu pada hari Khamis semasa lawatan ke penempatan Tebing Barat Ma'ale Adumim.

Pendudukan Israel di wilayah Palestin adalah haram di bawah undang-undang antarabangsa. Tahun lalu, Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan dalam keputusan penting bahawa Israel mesti menamatkan aktiviti penempatan di Tebing Barat dan Baitulmaqdis Timur dan menamatkan pendudukannya di wilayah tersebut, serta Gaza, secepat mungkin.