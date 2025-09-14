Apakah Rancangan yang Dikejar Netanyahu dengan Menggunakan Istilah "Tamadun Judeo-Kristian"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Benjamin Netanyahu, perdana menteri rejim Zionis, yang sebelum ini menyatakan dia berperang dengan negara-negara Islam untuk mempertahankan Barat, menggambarkan Charlie Kirk sebagai pembela tamadun Judeo-Kristian sebagai reaksi terhadap pembunuhan Kirk.

Netanyahu telah berulang kali menggunakan istilah "tamadun Judeo-Kristian". Pada April lalu, dia mendakwa bahawa kerajaan Iran mensasarkan tamadun Judeo-Kristian. Sebentar tadi, setelah kritikan negara-negara Eropah terhadap Israel meningkat berikutan kesinambungan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, dia menyatakan bahawa dia berperang bagi pihak negara-negara Barat dan bukannya mengkritik, mereka harus menyokong Israel. Kini, dalam menggambarkan Charlie Kirk, yang merupakan penyokong tegar Donald Trump dan telah terbunuh, perdana menteri rejim Zionis itu juga memanggilnya sebagai pembela tamadun Judeo-Kristian.

Persoalan penting ialah mengapa Netanyahu cuba memanfaatkan istilah "tamadun Judeo-Kristian". Apakah objektif perdana menteri Israel itu?

Tujuan utama Netanyahu menggunakan istilah "tamadun Judeo-Kristian" adalah untuk menyampaikan perang terhadap negara-negara Islam, dan bahkan pembunuhan beramai-ramai di Gaza, sebagai justifikasi dari segi agama dan ketamadunan. Sesetengah ahli kabinet Netanyahu, termasuk Itamar Ben-Gvir, menteri keselamatan dalaman, serta beberapa ahli Knesset, juga percaya bahawa peperangan menentang Gaza, Lubnan, Yaman, Iraq, dan Iran adalah peperangan ketamadunan yang berakar umbi dari agama.

Setiausaha Negara AS, Marco Rubio juga mendakwa bahawa Israel terlibat dalam perang ketamadunan dan agama dengan Iran. Dakwaan-dakwaan ini bertujuan untuk melemahkan dimensi politik dan keselamatan peperangan semasa dan mengubahnya menjadi konflik agama dan ketamadunan.

Satu lagi matlamat penggunaan istilah "tamadun Judeo-Kristian" oleh Netanyahu adalah untuk menarik sokongan evangelis dalam struktur kuasa AS. Penganut Kristian evangelis juga percaya bahawa peperangan semasa Israel adalah bersifat agama dan ketamadunan, bukan politik. Atas sebab ini, mereka menekankan sokongan yang kuat dan luas untuk Tel Aviv dalam peperangan ini.

Tokoh-tokoh seperti Pastor John Hagee, pengasas dan ketua "Christians United for Israel" (dengan 10 juta ahli), menyatakan: "Seseorang tidak boleh mengatakan bahawa saya percaya kepada Bible tetapi tidak menyokong Israel dan orang Yahudi." Sebenarnya, satu hubungan telah muncul antara Yahudi ekstremis dan Kristian ekstremis, dan Netanyahu sedang berusaha untuk memanfaatkan hubungan ini bagi mencapai objektif politik dan keselamatannya.

Satu perkara penting ialah usaha-usaha Benjamin Netanyahu, Yahudi ekstremis, dan Kristian ekstremis untuk menyampaikan peperangan semasa dan pembunuhan beramai-ramai yang tidak pernah berlaku sebelumnya di Gaza sebagai satu perjuangan ketamadunan berlaku sedangkan, jika Musa dan Isa AS, nabi-nabi agama Yahudi dan Kristian, hadir pada hari ini, mereka akan menjadi penentang terbesar Netanyahu dan rejim pembunuh kanak-kanak Israel dan tidak akan menerima genosid.

Netanyahu dan penyokong-penyokongnya, dengan menggunakan istilah "tamadun Judeo-Kristian", cuba untuk mewajarkan jenayah pembunuhan beramai-ramai dan meloloskan diri dari tekanan global yang tidak pernah berlaku sebelumnya, terutamanya tekanan pendapat umum dunia. Walau bagaimanapun, pengikut sebenar agama Yahudi dan Kristian menganggap intipati agama-agama samawi bebas dari sebarang tingkah laku yang tidak berperikemanusiaan. Atas sebab ini, bukan sahaja mereka tidak menyambut baik tuntutan ketamadunan Netanyahu dan penyokong-penyokongnya, terutamanya dalam struktur kuasa AS, malah satu gelombang kemarahan dan rasa jijik global terhadap rejim Zionis pembunuh kanak-kanak telah muncul dan terus berkembang.