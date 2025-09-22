Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Muzium Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci menekankan keutamaan untuk menarik minat generasi baharu. Walaupun fokus kepada belia, muzium juga aktif menyokong program elit yang berkualiti, seperti program "Epik Kata-kata" yang meraikan puisi dan naratif Pertahanan Suci.

Pengurusan muzium percaya bahawa kata-kata yang tulus dari jiwa mampu menyentuh hati dan memainkan peranan penting dalam "jihad penjelasan" untuk mempromosikan nilai-nilai Pertahanan Suci.

Di peringkat antarabangsa, usaha promosi turut dijalankan. Sebagai contoh, filem Iran "Parit 143 Darjah" berjaya menggapai penonton Rusia, memenangi anugerah di festival filem dan membuktikan bahawa nilai-nilai sejagat Pertahanan Suci, yang berasaskan fitrah ketuhanan, dapat melangkaui sempadan budaya.