Keutamaan Muzium Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci Adalah Generasi Baharu

22 September 2025 - 16:23
News ID: 1729870
Pengarah Urusan Muzium Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci menyatakan bahawa keutamaan Muzium Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci adalah untuk belia dan remaja serta generasi akan datang. Katanya: Program "Epik Berbahasa" adalah sebuah program elit yang merupakan keperluan semasa dan kami menyokongnya.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Muzium Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan Suci menekankan keutamaan untuk menarik minat generasi baharu. Walaupun fokus kepada belia, muzium juga aktif menyokong program elit yang berkualiti, seperti program "Epik Kata-kata" yang meraikan puisi dan naratif Pertahanan Suci.

Pengurusan muzium percaya bahawa kata-kata yang tulus dari jiwa mampu menyentuh hati dan memainkan peranan penting dalam "jihad penjelasan" untuk mempromosikan nilai-nilai Pertahanan Suci.

Di peringkat antarabangsa, usaha promosi turut dijalankan. Sebagai contoh, filem Iran "Parit 143 Darjah" berjaya menggapai penonton Rusia, memenangi anugerah di festival filem dan membuktikan bahawa nilai-nilai sejagat Pertahanan Suci, yang berasaskan fitrah ketuhanan, dapat melangkaui sempadan budaya.

