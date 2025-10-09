Ancaman Komander Taliban untuk Ubah Agama Penganut Syiah Ismailiyah di Badakhshan Meningkat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber tempatan di wilayah Badakhshan, Afghanistan melaporkan bahawa ancaman komander Taliban di beberapa daerah wilayah tersebut terhadap penganut Syiah Ismailiyah telah meningkat dengan ketara, dan memaksa mereka untuk menukar agama.

Menurut laporan Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (as) - Abna -, seorang sumber tempatan di wilayah Badakhshan, Afghanistan menyatakan bahawa ancaman komander Taliban di beberapa daerah wilayah tersebut terhadap penganut Syiah Ismailiyah telah meningkat dengan ketara, dan memaksa mereka untuk menukar mazhab.

Sumber yang tidak mahu namanya didedahkan dalam laporan itu, pada Rabu (16 Mehr) memberitahu wartawan Abna: "Pegawai atasan di Wilayah Badakhshan tidak menyatakan apa-apa mengenai tekanan yang dikenakan oleh komander Taliban terhadap penganut Syiah Ismailiyah, dan perkara ini tidak dianggap sebagai isu yang membimbangkan di peringkat kerajaan tempatan. Namun, di daerah-daerah terpencil yang mempunyai perkhidmatan telekomunikasi dan hubungan yang lemah, komander tempatan memaksakan kepercayaan, pemikiran dan pandangan mereka terhadap penganut Syiah Ismailiyah."

Sumber yang merupakan salah seorang penganut Syiah di wilayah Badakhshan di utara Afghanistan itu menambah, maklumat terkini menunjukkan bahawa komander tempatan Taliban di beberapa daerah wilayah ini, termasuk "Darwaz", telah memaksa sebilangan penganut Syiah Ismailiyah untuk menukar mazhab secara paksa.

Beliau menekankan bahawa komander Taliban turut menyiarkan tindakan mereka ini di rangkaian sosial, dan menyatakan bahawa penganut Ismailiyah telah menjadi Muslim dan menyertai Ahli Sunnah; propaganda yang telah menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan sebahagian ulama Ahli Sunnah.

Menurut kenyataan sumber Syiah ini, tindakan-tindakan ini secara keseluruhannya adalah kerja-kerja golongan Salafi dan Daesh (ISIS) yang berlaku dalam wilayah tersebut, tetapi tidak dinyatakan secara terbuka.

Perlu dinyatakan, sebelum ini juga penganut Syiah Ismailiyah di wilayah Badakhshan, di daerah Darwaz, telah mengadu mengenai pelanggaran meluas terhadap kebebasan beragama mereka oleh komander tempatan Taliban.

Walaupun terdapat aduan daripada individu-individu ini, komander tempatan Taliban dengan menyiarkan semula gambar-gambar upacara pertukaran mazhab penganut Syiah Ismailiyah dan mengisytiharkan mereka sebagai Muslim selepas pertukaran mazhab, telah menimbulkan gelombang rasa tidak senang yang berganda.