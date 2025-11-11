Yedioth Ahronoth: Republik Islam Iran Kekal Ancaman Besar Di Rantau Ini

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Laporan terkini daripada sumber Israel dan Amerika mengenai kelajuan pemulihan dan peningkatan keupayaan industri pertahanan Republik Islam Iran telah menarik perhatian penganalisis.

Akhbar Zionis, Yedioth Ahronoth, dalam satu laporan menyatakan: Walaupun diserang Amerika Syarikat, Iran dengan pantas sedang memulihkan senjata misilnya dan berjaya mengekalkan sebahagian besar program nuklearnya.

Akhbar Zionis itu mendakwa: Uranium 60 peratus Iran telah dipindahkan ke sebuah tapak rahsia, dan industri misil Iran beroperasi siang dan malam. Jawapan Iran terhadap sebarang serangan Israel akan menjadi lebih hebat berbanding sebelum ini.

Pada masa yang sama, akhbar Amerika, The New York Times, dengan merujuk kepada kenyataan pegawai tentera negara kita mengenai pengeluaran misil 24 jam di kilang-kilang misil Iran, melaporkan: Pegawai tentera berkata Iran dalam peperangan seterusnya akan melancarkan 2000 misil secara serentak pada satu masa untuk memusnahkan pertahanan Israel, dan bukan 500 misil dalam tempoh 12 hari.

Pemulihan Keupayaan Misil Iran; Pencegahan yang Kukuh dan Semakin Meningkat

Satu analisis terkini daripada tapak Zionis, Yedioth Ahronoth, oleh "Ron Ben-Yishai" menyatakan: Walaupun serangan berterusan Israel dalam bulan-bulan lepas, keupayaan misil Iran masih aktif, berkesan dan sedang dipulihkan dengan pantas.

Laporan itu mengakui bahawa Republik Islam Iran kekal sebagai salah satu daripada segelintir pemain serantau yang mempunyai keupayaan pencegahan yang sebenar; kapasiti ini, walaupun mengalami kerosakan baru-baru ini, tidak hanya tidak lemah malah sedang ditakrifkan semula dan diperkukuh.

Pemulihan Infrastruktur Bahan Api Pepejal dan Pemulihan Talian Pengeluaran

Laporan Yedioth Ahronoth menekankan bahawa selepas serangan Jun 2025, Iran telah memulakan proses membaiki dan memulihkan kemudahan bahan api pepejalnya dan sebahagian besar talian pengeluaran telah diaktifkan semula. Walaupun laporan itu menyebut kekurangan beberapa peralatan tertentu seperti pengaduk planet, penulis menyatakan bahawa Tehran mengimbangi kekangan ini dengan mencari kerjasama teknikal dengan China, Rusia dan Korea Utara.

Berdasarkan anggaran media ini, Iran kini mempunyai antara 1,000 hingga 1,500 misil balistik jarak sederhana. Angka ini, walaupun dengan kemusnahan kira-kira seribu daripadanya dalam serangan Israel, menunjukkan bahawa Iran masih mengekalkan kapasiti pertahanan dan serangan yang ketara.

Taktik Pergerakan dan Kelangsungan Hidup di Medan

Penganalisis tentera Israel dalam laporan tersebut menekankan bahawa Iran, dengan menggunakan pelancar mudah alih, terowong bawah tanah dan penyebaran geografi, telah berjaya melindungi keupayaan pelancaran misilnya daripada ancaman serangan terlebih dahulu. Kaedah ini menyebabkan Iran tidak kehilangan keupayaan untuk bertindak balas dan memberi jawapan yang tepat walaupun dalam situasi konflik berskala besar.

Tiga Paksi Utama Strategi Pertahanan Tehran

Berdasarkan analisis ini, keutamaan keselamatan Iran ditakrifkan pada tiga peringkat:

Program misil yang masih aktif dan semakin berkembang.

Sokongan kepada rangkaian kuasa tentera Rintangan serantau termasuk Hezbollah Lubnan, Ansarullah Yaman, Hamas dan kumpulan Syiah Iraq yang memperkukuh lapisan pencegahan Iran di pelbagai barisan.

Program nuklear yang terhad dan bukan senjata; menurut laporan ini, Iran mempunyai kira-kira 400 kg uranium diperkaya 60 peratus, tetapi tiada tanda-tanda aktiviti senjata diperhatikan.

Cabaran Teknikal dan Jalan ke Arah Swa-sara

Dalam bahagian lain laporan, dinyatakan bahawa sistem radar dan amaran awal Iran telah rosak dalam serangan baru-baru ini, tetapi kelemahan ini bersifat sementara dan teknikal, dan tidak memberi kesan kepada strategi pencegahan negara secara keseluruhan. Selain itu, pemecatan penyiasat Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) telah mengurangkan tahap ketelusan luaran, tetapi sebaliknya, meningkatkan tahap kerahsiaan dan kemandiran dalam membuat keputusan pertahanan Iran.

Amaran mengenai Pengiraan Salah di Barisan Hadapan

Penulis akhbar Zionis ini pada akhirnya memberi amaran bahawa kenyataan keras beberapa ahli politik Israel dan Amerika mungkin ditafsirkan di Tehran sebagai petanda serangan yang akan berlaku. Seperti yang dinyatakan oleh seorang pegawai kanan pertahanan Israel: "Tiada petanda menunjukkan niat Iran untuk menyerang, tetapi kata-kata boleh mencipta krisis."

Laporan ini akhirnya menyatakan: Keupayaan misil Iran, walaupun menurun kira-kira 30 hingga 40 peratus, masih hidup, fleksibel dan sedang dipulihkan. Media Israel secara tidak sengaja mengakui bahawa infrastruktur pertahanan Republik Islam Iran dan rangkaian sekutu serantaunya, walaupun di bawah tekanan yang teruk, kekal kukuh dan sedang bergerak ke arah pencegahan yang lebih bijak; satu realiti yang tidak dapat dinafikan lagi oleh pemerhati Zionis.