Bekas Kongres Wanita Republikan: "Trump Dikawal Israel Sepenuhnya"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Taylor Greene menyatakan bahawa kawalan ke atas kerajaan AS berada di tangan Israel. Katanya, " Mereka secara efektif mengambil kawalan penuh ke atas Donald Trump dan memastikan beliau sepenuhnya berada di bawah kawalan Israel."

Bekas kongres wanita itu, yang mengkritik proses beberapa ahli politik Republikan kembali ke Kongres, berkata, "Rakyat Amerika terus memilih semula orang seperti Lindsey Graham dan Mike Lawler, yang ramai pengundi Republikan kata mereka benci. Saya rasa mereka perlu mengubah proses ini."

Greene memberi sebab beliau meletakkan jawatan daripada Kongres kerana ketidakmampuan untuk terus berada dalam parti yang, pada pendapatnya, telah menipu rakyat Amerika dan "sudah dijual sepenuhnya."

Dalam temu bualnya dengan Tucker Carlson, beliau menyatakan, "Untuk menjadi presiden di Amerika Syarikat, pelbagai pakatan perlu dibuat; jika tidak, anda tidak akan dibenarkan mencapai kuasa itu. Jika anda lihat presiden dari semasa ke semasa – terutamanya dalam hidup kita – anda akan melihat bahawa mereka semua pada suatu ketika bersetuju untuk sentiasa menyokong Israel. Mengapa Amerika Syarikat perlu melakukan ini untuk entiti asing? Ia tidak masuk akal. Kita tidak berbuat demikian untuk tempat lain."

Merujuk kepada pengaruh organisasi seperti AIPAC (Jawatankuasa Hal Ehwal Awam Amerika-Israel), Taylor Greene berkata, "Saya tidak lagi berada di Kongres kerana saya tidak tunduk kepada AIPAC dan Zionis yang menguasai sepenuhnya Washington, D.C. Saya mengundi untuk memotong pembiayaan pembayar cukai Amerika untuk Israel, dan saya mengundi untuk membebaskan fail-fail Jeffrey Epstein yang dikaitkan dengan Israel."

Dalam bahagian lain ucapannya, merujuk kepada keupayaan nuklear Israel, Greene menegaskan, "Tiada siapa yang bercakap tentang fakta bahawa Israel mempunyai beratus-ratus kepala peledak nuklear. Sama seperti Korea Utara. Adakah sesiapa yang bimbang tentang Kim Jong-un? Tidak, kerana dia mempunyai senjata nuklear. Jadi dakwaan bahawa kita semestinya menyokong Israel adalah satu pembohongan."

Beliau mengkritik kerajaan AS kerana "bukannya berkhidmat kepada rakyat dan kepentingan mereka seratus peratus, dengan mudahnya terseret ke dalam perang dengan Iran atau membiayai peralatan ketenteraan untuk pembunuhan beramai-ramai di Gaza dan serangan terhadap penganut Kristian serta kampung-kampung di Lubnan."

Taylor Greene mengakhiri dengan merujuk kepada kepercayaan agama yang lazim di Amerika, berkata, "Saya rasa ada sejenis pencucian otak di negara ini, kebanyakannya disuntik melalui gereja-gereja. Mesej itu telah disampaikan kepada rakyat Amerika berulang kali: kita mesti menyokong Israel dalam apa jua keadaan dan pada sebarang kos."