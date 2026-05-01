Krisis Peluru Berpandu Amerika, Empat Tahun Untuk Pengisian Semula Stok Selepas Perang Iran

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pusat Kajian Strategik dan Antarabangsa (CSIS), sebuah badan pemikir strategik, menulis: "Penggunaan peluru penting AS dalam perang Iran adalah begitu teruk sehingga stok semasa adalah 'lebih kritikal berbanding sebelumnya' untuk potensi konflik dengan China, dan membina semula keupayaan peluru berpandu Washington akan mengambil masa 'empat hingga enam tahun.'"

Menurut analisis badan pemikir tersebut, peluru berpandu ini juga akan menjadi kritikal untuk potensi konflik di Pasifik Barat. Sebelum perang Iran lagi, stok sedia ada dianggap tidak mencukupi untuk menghadapi saingan setaraf.

Kini kekurangan ini menjadi semakin kritikal, dan membina stok yang mencukupi untuk perang dengan China akan mengambil masa yang lebih lama.