Teluk Parsi Tetap Parsi, Rumah Para Syuhada

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Ketua Badan Kehakiman menulis dalam satu hantaran di media sosial sempena Hari Kebangsaan Teluk Parsi: "Dalam perang baru-baru ini, musuh yang menceroboh menyedari dengan jelas bahawa keseimbangan kuasa di Teluk Parsi condong memihak kepada bangsa Iran dan pasukan Iran Islam."

"Iran Islam telah mewujudkan satu tatanan baru di Teluk Parsi, dan hari ini struktur keselamatan yang dipinjam dan diimport sebelum ini telah runtuh."

"Pada Hari Teluk Parsi, kita memuliakan ingatan semua syahid laut yang berani dari Iran Islam dan para pengawal sempadan Teluk Parsi yang bangga, dari Rais Ali hingga Tangsiri."