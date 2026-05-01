Pemimpin Revolusi: Fasa Baru Teluk Parsi dan Selat Hormuz Sedang Terbentuk

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Mesej Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, telah diterbitkan sempena Hari Kebangsaan Teluk Parsi.

Teks mesej ini adalah seperti berikut:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, Lagi Maha Mengasihani

Salah satu nikmat Allah Yang Maha Tinggi yang tiada tandingannya untuk bangsa-bangsa Muslim di rantau kita terutamanya rakyat mulia Iran Islam, adalah kurniaan "Teluk Parsi". Suatu nikmat yang melampaui sekadar hamparan air yang telah membentuk sebahagian daripada identiti dan tamadun kita dan selain menjadi titik pertemuan bangsa-bangsa, telah mencipta laluan penting dan unik ekonomi dunia di Selat Hormuz dan selepas itu Laut Oman. Modal strategik ini telah membangkitkan ketamakan banyak syaitan dalam abad-abad yang lalu dan rekod pencerobohan berulang kali oleh orang asing Eropah dan Amerika, ketidakamanan, kerugian, dan pelbagai ancaman untuk negara-negara di rantau ini, hanyalah sebahagian daripada rancangan jahat para penindas dunia terhadap penduduk rantau Teluk Parsi, yang contoh terbarunya adalah gertakan-gertakan terbaru Syaitan Besar.

Bangsa Iran, yang memiliki garis pantai daratan Teluk Parsi yang terpanjang, telah melakukan pengorbanan jiwa yang paling besar dalam jalan kemerdekaan Teluk Parsi dan menghadapi orang asing dan penceroboh, dari pengusiran Portugis dan pembebasan Selat Hormuz yang menjadi asas penamaan 30 April/10 Ordibehesht sebagai Hari Kebangsaan Teluk Parsi, hingga perjuangan menentang penjajahan Belanda dan juga epik-epik penentangan terhadap penjajahan Inggeris dan lain-lain. Tetapi Revolusi Islam adalah titik perubahan penentangan-penentangan ini dalam memendekkan tangan para penindas dari rantau Teluk Parsi, dan hari ini dengan berlalunya dua bulan sejak kempen dan pencerobohan terbesar para penindas dunia di rantau ini dan kekalahan memalukan Amerika dalam rancangannya, satu babak baru Teluk Parsi dan Selat Hormuz sedang terbentuk.

Bangsa-bangsa di rantau Teluk Parsi, yang selama bertahun-tahun telah terbiasa dengan kesunyian dan penerimaan kehinaan para penguasa mereka dalam menghadapi para penindas dan penceroboh, dalam enam puluh hari yang lalu telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri manifestasi-manifestasi indah keteguhan, kewaspadaan, dan perjuangan para pahlawan gagah berani dari pasukan laut Tentera Darat dan IRGC, di samping semangat kepahlawanan dan keberanian rakyat dan pemuda di wilayah selatan Iran yang tercinta, dalam menolak dominasi orang asing.

Hari ini, dengan limpahan kurnia daripada Kebenaran Yang Maha Agung (Maha Suci dan Maha Tinggi Dia) dan dengan keberkatan darah para syahid yang teraniaya dari perang lawan ketiga, terutamanya Pemimpin yang agung lagi mulia dan berpandangan jauh Revolusi Islam (semoga Allah meninggikan darjatnya yang mulia), bukan sahaja di kalangan pendapat umum dunia dan bangsa-bangsa di rantau ini, malah untuk para raja dan penguasa negara-negara pun telah terbukti bahawa kehadiran orang asing Amerika dan mereka bersarang dan bertenggek di tanah-tanah Teluk Parsi, adalah faktor terpenting ketidakamanan di rantau ini, dan pangkalan-pangkalan palsu Amerika tidak mempunyai daya dan kemampuan untuk menyediakan keselamatan untuk dirinya sendiri, apatah lagi untuk berharap bahawa Amerika dapat menjamin keselamatan para pengikut dan pencinta Amerika di rantau ini.

Dengan daya dan kekuatan Ilahi, masa depan yang cemerlang di rantau Teluk Parsi akan menjadi masa depan tanpa Amerika dan dalam berkhidmat untuk kemajuan, keselesaan, dan kesejahteraan bangsa-bangsa. Kita dengan jiran-jiran kita di hamparan air Teluk Parsi dan Laut Oman adalah "sepernasib" dan orang-orang asing yang dari ribuan kilometer jauhnya, dengan tamak, melakukan kejahatan di sana, tidak mempunyai tempat di sana melainkan di dasar airnya. Dan rangkaian kemenangan ini, yang dengan limpahan kurnia Tuhan (Maha Berkat dan Maha Tinggi) telah direalisasikan di bawah naungan langkah-langkah dan dasar-dasar penentangan serta strategi Iran yang Kuat, akan menjadi fajar tatanan baru di rantau ini dan dunia.

Hari ini, kebangkitan ajaib bangsa Iran, tidak terhad kepada puluhan juta orang yang sanggup berkorban jiwa dalam perjuangan menentang Zionisme dan Amerika yang haus darah, dan di hadapan saf-saf yang bersatu padu dari Umat Islam yang dibangkitkan; sembilan puluh juta rakan senegara Iran yang gagah dan mulia di dalam dan luar negara, menjadikan semua kapasiti identiti, kerohanian, kemanusiaan, saintifik, perindustrian, dan teknologi asas dan moden dari nano dan bio sehinggalah nuklear dan peluru berpandu sebagai modal nasional mereka dan akan melindunginya seperti sempadan biru, daratan, dan udara.

Iran Islam, dengan kesyukuran secara praktikal terhadap nikmat melaksanakan pengurusan ke atas Selat Hormuz, akan menjadikan rantau Teluk Parsi selamat dan akan membuang aturan eksploitasi musuh yang bermusuhan dari laluan air ini. Peraturan-peraturan undang-undang dan pelaksanaan pengurusan baru Selat Hormuz, akan mewujudkan keselesaan dan kemajuan untuk kepentingan semua bangsa di rantau ini, dan manfaat ekonominya akan menggembirakan hati bangsa; dengan izin Allah, walaupun orang-orang kafir membencinya.