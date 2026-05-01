Serangan Tengah Malam, Israel Rampas 7 Kapal Bantuan di Perairan Antarabangsa

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Tentera Israel menggesa aktivis kembali ke pelabuhan asal, memberi amaran bahawa terus ke Gaza akan membahayakan mereka. [PERINGATAN: Terus ke Gaza akan bahayakan anda]

Netanyahu, perdana menteri rejim penjajah yang diburu Mahkamah Jenayah Antarabangsa, mengadakan mesyuarat kecemasan di Kementerian Perang Tel Aviv yang mengarahkan serangan awal ini.

Seorang ahli jawatankuasa flotilla melaporkan: Kapal-kapal selamat belayar dari Sicily, mula-mula diserang dron, kemudian kapal tentera laut Israel. Komunikasi dengan beberapa bot terputus.

Profesor undang-undang antarabangsa, Dr. Luigi Daniele, menyifatkan penyasaran kapal awam di perairan antarabangsa sebagai jenayah antarabangsa. Katanya, Mahkamah Keadilan Antarabangsa menganggap sekatan Israel ke atas Gaza adalah haram.

Aktivis hak asasi manusia meramalkan mereka akan menghadapi layanan tidak berperikemanusiaan seperti serangan fizikal, kekurangan tidur, dan dipaksa menandatangani di bawah ugutan.

Seorang pakar rejim Zionis pula berkata, Israel telah kalah dalam perang naratif global, dan sokongan terhadap rejim ini menjadi beban kepada ahli politik Amerika.

Beberapa minit sebelum tengah malam, pegawai flotilla Al-Sumud menghantar isyarat kecemasan dan melaporkan gangguan pada kebanyakan bot mereka di Laut Mediterranean. Bot tentera Israel dilaporkan mendekati kapal mereka.

Tentera laut rejim Zionis mengesahkan ia telah menguasai 7 daripada 58 kapal flotilla tersebut.