  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Iran

Dengan Izin Allah, Kapal Induk Syaitani Itu Akan Tenggelam

1 Mei 2026 - 15:02
News ID: 1808477
Dengan Izin Allah, Kapal Induk Syaitani Itu Akan Tenggelam

Panglima IRGC memberi amaran keras kepada CENTCOM: "Kami akan membalas setiap operasi musuh, walaupun singkat, dengan pukulan pedih yang berpanjangan. Kami telah lihat kemusnahan pangkalan kamu di rantau ini, dan kami akan lihat juga kemusnahan kapal induk kamu di perairan kami."

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Panglima Angkatan Udara Angkasa IRGC, sebagai tindak balas kepada CENTCOM (Komando Pusat Amerika Syarikat), menulis dalam satu hantaran tegas: "Kami akan membalas setiap operasi musuh, walaupun operasi itu singkat dan pantas, dengan pukulan pedih yang berpanjangan dan meluas, dengan izin dan pertolongan daripada Allah."

Beliau menambah dengan penuh keyakinan: "Kami telah menyaksikan sendiri kehancuran dan nasib malang pangkalan-pangkalan ketenteraan anda di rantau ini. Dan kami juga akan menyaksikan kemusnahan kapal-kapal induk anda di perairan kami."

Your Comment

You are replying to: .
captcha