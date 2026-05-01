Dengan Izin Allah, Kapal Induk Syaitani Itu Akan Tenggelam

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Panglima Angkatan Udara Angkasa IRGC, sebagai tindak balas kepada CENTCOM (Komando Pusat Amerika Syarikat), menulis dalam satu hantaran tegas: "Kami akan membalas setiap operasi musuh, walaupun operasi itu singkat dan pantas, dengan pukulan pedih yang berpanjangan dan meluas, dengan izin dan pertolongan daripada Allah."

Beliau menambah dengan penuh keyakinan: "Kami telah menyaksikan sendiri kehancuran dan nasib malang pangkalan-pangkalan ketenteraan anda di rantau ini. Dan kami juga akan menyaksikan kemusnahan kapal-kapal induk anda di perairan kami."