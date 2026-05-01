Video | Di Pentas Dunia, Palestin Tunjukkan Tulang Belakang, Tiada Senyuman Bersama Pembunuh Kanak-Kanak

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Gianni Infantino, presiden FIFA, dalam Kongres FIFA ke-76 yang diadakan di Kanada, cuba untuk meletakkan presiden persatuan bola sepak Palestin dan wakil bola sepak rejim Zionis bersama-sama untuk bergambar, tetapi pihak Palestin enggan melakukan perkara itu. Jibril Rajoub berteriak di atas pentas: "Kami sedang menderita." Beberapa ketika kemudian, beliau meninggalkan tempat itu. Susan Shalabi, timbalan presiden persatuan bola sepak Palestin, memberitahu Reuters bahawa Rajoub berkata: "Saya tidak boleh berjabat tangan dengan seseorang yang dibawa oleh pihak Israel untuk menyuci bersih jenayah fasis dan pembunuhan beramai-ramai mereka." Sebelum detik itu juga, dalam ucapannya, Rajoub sekali lagi menuntut supaya FIFA bertindak terhadap aktiviti kelab-kelab Israel di penempatan Tebing Barat dan menganggapnya sebagai haram.