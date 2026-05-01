CNN: Lebih Lama Iran Menutup Selat Hormuz, Lebih Besar Kerugian kepada Amerika Syarikat

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): CNN melaporkan dalam satu analisis bahawa Trump berulang kali mendakwa bahawa ketidakmampuan Iran untuk mengeksport minyak bermakna negara itu akan terpaksa menghentikan pengeluaran.

Ia menegaskan, "Namun Trump mungkin tidak mempunyai masa yang cukup untuk menunggu bantahan ekonomi meletus di Iran."

Outlet tersebut menyatakan, "Penarafan kelulusan Trump berada pada tahap terendah dalam sejarah, dan Republikan bimbang kehilangan Dewan Perwakilan serta berdepan perjuangan sukar untuk mengekalkan Senat pada November."

CNN menyatakan, "Lebih lama perang dengan Iran berterusan, dan lebih lama Iran menutup Selat Hormuz, lebih besar kerugian kepada Amerika Syarikat."