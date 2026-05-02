Serbuan Kejam Polis Argentina di Rumah Saudara Pendakwah Syiah

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Sohail Asaad," seorang pendakwah Syiah Argentina yang terkemuka, melaporkan serbuan kejam oleh polis Argentina di rumah beberapa orang saudara-maranya, yang dikaitkan dengan sikap sokongan mereka terhadap Iran.

Dalam satu mesej di media sosial, Asaad mengumumkan bahawa serbuan itu berlaku pada pukul 4:00 pagi waktu tempatan. Beliau menyatakan bahawa pasukan polis Argentina memasuki rumah abang, kakak, dan anak perempuannya (anak saudaranya), merampas peralatan elektronik, dan menghabiskan kira-kira enam jam untuk menggeledah premis tersebut.

Beliau menunjukkan bahawa menjadi penganut Syiah dan sokongan kepada Republik Islam Iran adalah sebab-sebab layanan ini, dan menegaskan bahawa tindakan sedemikian tidak akan menghalangnya daripada meneruskan pendiriannya.

Perlu diberi perhatian bahawa hubungan antara Argentina dan Israel telah memasuki fasa baru dan semakin berkembang di bawah presiden semasa, Javier Milei. Milei, dengan mengambil pendirian tegas yang menyokong Israel, telah menjadikan negara itu sebagai salah satu keutamaan utama dasar luar Buenos Aires.