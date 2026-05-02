Nukilan Strategik Pemimpin Syahid Mengenai Teluk Parsi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada tahun 1987, Pemimpin Syahid Iran meramalkan bahawa Teluk Parsi akan menghancurkan 'kemegahan kuasa besar' Amerika. Empat dekad kemudian, kata-katanya telah menjadi kenyataan.

Pada Ogos 1987, Yuri Vorontsev, Timbalan Menteri Luar Rusia, datang ke Tehran untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu Teluk Parsi dan menyampaikan mesej Gorbachev kepada Presiden Republik Islam Iran ketika itu, Ayatollah Khamenei. Semasa pertemuan ini, yang bertepatan dengan perang kapal tangki di Teluk Parsi, Pemimpin Syahid kita berkata dalam satu ayat kunci dan strategik, "Saya tidak fikir ada tempat yang lebih baik di dunia untuk mengurangkan kemegahan kuasa besar Amerika selain daripada Teluk Parsi."

Hari ini, hampir empat puluh tahun selepas pertemuan itu, kata-kata jauh ke hadapan dan futuristik pemimpin bijaksana itu telah menjadi kenyataan, dan 'kemegahan kuasa besar' Amerika telah runtuh akibat kekalahannya di Teluk Parsi.

Dalam dekad-dekad kebelakangan ini, salah satu ciri kuasa besar diukur melalui tahap pengaruh di Asia Barat dan Teluk Parsi, dan kuasa-kuasa besar mempunyai kata putus dan mendapatkan kepentingan mereka sendiri melalui kehadiran dan pengaruh mereka di rantau ini. Selepas runtuhnya kuasa besar Timur, Amerika Syarikat menganggap dirinya sebagai kuasa yang tidak dipertikaikan dan cuba untuk diiktiraf sebagai satu-satunya kuasa besar dunia dengan menubuhkan puluhan pangkalan tentera dan perisik serta menempatkan orang-orang yang mereka kehendaki di negara-negara pesisir Teluk Parsi. Walaupun tujuan utama kehadiran Amerika Syarikat di rantau ini adalah untuk mempertahankan kepentingan Israel dan membantu mencapai matlamat perluasan rejim Zionis, ia melakukan kebaikan kepada pemimpin negara-negara ini dan mendakwa bahawa ia datang ke sana untuk melindungi keselamatan negara-negara di rantau ini daripada Iran dan Revolusi Islam.

Kehadiran Donald Trump di White House dan salah perhitungannya dalam mempertahankan kepentingan Israel, yang akhirnya membawa kepada perang dengan Iran, adalah permulaan keruntuhan 'kemegahan kuasa besar' Amerika. Walaupun perkembangan seperti perang Ukraine dan Operasi Ribut Al-Aqsa serta ketidakmampuan Amerika untuk mengarahkan peperangan ini ke arah kepentingannya telah membuka jalan kepada kemerosotan Amerika sebelum pencerobohan ke atas Iran, kemusnahan pangkalan tentera Amerika di Teluk Parsi dan kegagalan untuk menghalang Iran daripada mengawal Selat Hormuz dengan bijak telah memungkinkan keruntuhan 'kemegahan kuasa besar' Amerika.

Hari ini, mesej pengganti pemimpin syahid kita, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, sempena Hari Kebangsaan Teluk Parsi, juga mengesahkan keruntuhan 'kemegahan kuasa besar' yang menandakan teratur baharu serantau, sambil menekankan:

"Dengan pertolongan dan kekuasaan Tuhan, masa depan cerah kawasan Teluk Parsi akan menjadi masa depan tanpa Amerika dan dalam perkhidmatan kemajuan, keselesaan, dan kemakmuran rakyatnya. Kami berkongsi nasib yang sama dengan jiran-jiran kami di Teluk Parsi dan Laut Oman, dan orang asing yang dengan tamak melakukan kejahatan di dalamnya dari ribuan kilometer jauhnya tidak mempunyai tempat di dalamnya kecuali di kedalaman perairannya. Dan rangkaian kemenangan ini, yang telah dicapai dengan izin Allah SWT di bawah langkah-langkah dan dasar-dasar penentangan dan strategi Iran yang kuat, akan menjadi permulaan tatanan baru di rantau ini dan dunia."

Salah satu wacana terpenting Revolusi Islam sejak kemenangannya ialah "keselamatan serantau bersama." Wacana ini bermaksud bahawa keselamatan rantau ini mesti dijamin secara kolektif, dengan kehadiran dan penyertaan negara-negara di rantau ini, dan tanpa campur tangan kuasa asing. Sehubungan itu, Republik Islam Iran melakukan gerakan diplomatik yang luas untuk menyatukan negara-negara di rantau ini demi mengoperasikan wacana ini, tetapi disebabkan pergantungan beberapa pemimpin Arab kepada Amerika Syarikat, misi penting ini tidak dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, pencerobohan Amerika Syarikat dan rejim Zionis serta pertahanan sah Iran, yang berdasarkan prinsip undang-undang, moral, dan kemanusiaan, bersama dengan sokongan popular yang meluas, menghasilkan kejayaan besar dalam arena ketenteraan dan memerangkap Amerika Syarikat di Teluk Parsi. Pada ketika ini, para elit negara-negara Teluk Parsi membuat kesimpulan bahawa dasar-dasar Amerika Syarikat dalam mempertahankan kepentingan Israel telah menjadi faktor ketidakstabilan di rantau ini dan Iran boleh menjadi rakan kongsi yang kuat dan boleh dipercayai untuk kerjasama di kalangan negara-negara Teluk Parsi.

Kematangan pemikiran ini dan kemusnahan pangkalan Amerika serta penguasaan Iran ke atas Selat Hormuz boleh membangkitkan elit Arab di negara-negara Teluk Parsi dan membuat mereka berfikir dengan bijak tentang memastikan keselamatan yang mampan tanpa kehadiran Amerika.

Hari ini, Selat Hormuz telah menjadi kad truf baru bagi Iran, dan perbincangan untuk mewujudkan rejim undang-undang yang adil untuk menggunakan Selat Hormuz sedang ditimbulkan; dengan cara bahawa negara-negara musuh tidak akan menggunakan selat ini dan negara-negara lain yang berhasrat menggunakannya mesti tertakluk kepada peraturan baru.

Perkara ini juga disebutkan sebahagian daripada mesej pemimpin revolusi yang bijaksana pada 10 Mei 2026:

"Dengan rasa syukur yang praktikal atas nikmat menjalankan pengurusan ke atas Selat Hormuz, Iran Islam akan mengamankan kawasan Teluk Parsi dan akan menghapuskan penyalahgunaan musuh yang memusuhi laluan air ini. Peraturan undang-undang dan pelaksanaan pengurusan baru Selat Hormuz akan membawa keselesaan dan kemajuan untuk manfaat semua negara di rantau ini, dan faedah ekonominya akan menggembirakan hati negara."

Adalah penting dalam tempoh pasca perang, dan memandangkan keruntuhan 'kemegahan kuasa besar' Amerika, agar Republik Islam Iran melibatkan diri dalam diplomasi aktif dan dialog dengan negara-negara di rantau ini, bergantung kepada pihak berkuasa yang telah diperolehnya, supaya, dengan kerjasama jiran-jiran Islamnya, satu tatanan serantau baru berdasarkan multilateralisme dapat dibentuk untuk menjamin keselamatan Teluk Parsi. Satu tatanan di mana pemain utamanya adalah negara-negara di rantau ini, dan di mana Amerika Syarikat dan rejim Zionis tidak mempunyai tempat.