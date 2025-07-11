Abu Ubaydah: Pemuda Palestin Harus Bangkit Menentang Zionis

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Memetik Al-Mayadeen, Abu Ubaydah, jurucakap tentera Briged Qassam, menekankan: "Dari Hebron ke Jenin, tentera Palestin meneruskan operasi heroik mereka terhadap penjajah Zionis."

Beliau menambah: "Kami menyeru pemuda Palestin untuk meningkatkan operasi mereka di seluruh Tebing Barat dan Baitulmaqdis yang diduduki. Kita mesti bangkit menentang penceroboh dan menggagalkan rancangan mereka untuk menggabungkan Tebing Barat ke wilayah yang diduduki. Kami menyeru pemuda Palestin untuk memerangi musuh sebelum seluruh Palestin dirampas daripada rakyat kita."

Perlu diingat bahawa beberapa jam yang lalu, radio tentera Israel mengumumkan bahawa tembakan telah berlaku di persimpangan Gush Etzion berhampiran Hebron.

Laporan itu menambah bahawa pasukan keselamatan Israel segera tiba di tempat kejadian dan sedang menyiasat butiran kejadian itu. Sumber tentera mengumumkan bahawa tentera Israel menembak tiga rakyat Palestin di persimpangan.

Al-Manar, memetik media Israel, mengumumkan bahawa empat orang cedera dalam operasi menembak oleh dua pemuda Palestin di kawasan itu. Sejurus selepas insiden awal diumumkan, media Israel melaporkan bahawa seorang pengawal Israel terbunuh dalam kejadian itu.