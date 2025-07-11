Serangan Peluru Berpandu Yaman Ke Lapangan Terbang Ben Gurion

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Jurucakap Angkatan Tentera Yaman mengeluarkan kenyataan mengumumkan Lapangan Terbang Antarabangsa Ben Gurion di Tel Aviv disasarkan dengan peluru berpandu balistik Zulfiqar.

Kenyataan itu berkata: Operasi yang berjaya ini menyebabkan siren penggera berbunyi di lebih 300 bandar dan kawasan di wilayah yang diduduki, membawa berjuta-juta Zionis ke tempat perlindungan, dan menyebabkan trafik udara terhenti sepenuhnya di lapangan terbang.

Menekankan penerusan operasi ketenteraan, jurucakap Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan: "Kami terus membangunkan kekuatan dan keupayaan serangan kami untuk mengukuhkan peranan kami dalam pertempuran yang menentukan ini.

Kenyataan itu diteruskan: "Dalam rangka menyokong rakyat Palestin, kami akan meluaskan operasi sokongan ketenteraan dan meneruskan sekatan tentera laut terhadap rejim Zionis."

Serangan ini berlaku ketika tentera Yaman telah memainkan peranan aktif dalam paksi penentangan sejak beberapa bulan kebelakangan ini dengan melakukan beberapa siri serangan peluru berpandu dan dron ke atas sasaran strategik rejim Zionis.