Ismail Al-Sharif: Beberapa Pemimpin Eropah Lebih Zionis Daripada Zionis

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Pakar Jordan Ismail Al-Sharif mengkritik sikap berganda Barat dalam menangani hak asasi manusia dalam satu nota di akhbar Jordan Al-Dustur dan menulis: Beberapa pemimpin Eropah telah mengatasi Zionis sendiri dalam kesetiaan mereka kepada Zionisme.

Nota itu menyatakan:

Di England, Dewan Rakyat British dan media tidak gentar dengan jenayah perang di Gaza atau pembunuhan atau pembakaran beribu-ribu kanak-kanak. Tetapi mereka marah dengan penyanyi yang melaungkan penentangan terhadap tentera yang melakukan jenayah tersebut. Sebaliknya, Amerika Syarikat mengalu-alukan kehadiran penjenayah perang Netanyahu tiga kali dalam tempoh lima bulan dan, bukannya menyerahkannya kepada pihak berkuasa kehakiman, meraikannya sebagai "wira era."

Institusi pemerintah di Barat dan lobi Zionis, dalam tindakan sistematik dan dengan sokongan media yang meluas, sentiasa mempromosikan naratif palsu dan mengurangkan kebebasan untuk pelacuran, penyelewengan seksual dan kegilaan. Mereka telah mempersembahkan rejim Zionis sebagai oasis kebebasan di tengah-tengah "hutan gergasi."

Kesinambungan trend global menyokong hak rakyat Palestin dilihat sebagai tanda sokongan generasi muda terhadap gerakan kebebasan dan pembentukan pendapat umum global terhadap Zionisme dan jenayahnya.

Apabila artis dan belia di Barat mendesak seruan untuk pembebasan Palestin, dan apabila beribu-ribu orang turun ke jalanan untuk menyokong perjuangannya, naratif palsu itu runtuh dan pembohongan gerakan pro-Zionis di Barat terbongkar sepenuhnya.