Houthi: Pengepungan Tentera Laut Ke Atas Pelabuhan Rejim Israel Berterusan

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Dalam ucapan awal pada hari Khamis, pemimpin pergerakan Ansarullah Yaman mengutuk pembunuhan beramai-ramai dan jenayah ganas yang berterusan oleh rejim Israel terhadap penduduk Gaza dalam beberapa hari kebelakangan ini, dengan mengatakan bahawa "malapetaka kemanusiaan sedang berlaku" di hadapan mata dan telinga dunia.

"Kami menyaksikan kematian hati nurani manusia," katanya, sambil menyatakan bahawa lebih daripada sejuta orang awam, kebanyakannya kanak-kanak, wanita, dan orang sakit, mati kerana kelaparan dan dahaga di bawah kepungan Israel.

Pemimpin pergerakan Ansarullah Yaman berkata bahawa, "Amerika Syarikat secara aktif menyokong perang Israel dan memudahkan pertumpahan darah."

“Tiada alat pembunuhan yang tidak diserahkan Barat kepada Zionis,” tegasnya.

Al Houthi berkata larangan pelayaran kapal ke pelabuhan Israel masih berlaku selagi perang ke atas Gaza berterusan, sambil menyatakan bahawa rejim Israel tidak akan dibenarkan meneruskan aktiviti di pelabuhan Eilat.

Baru-baru ini, tentera Yaman menenggelamkan dua kapal ke Israel, Laut Ajaib dan Eternity C, selepas mereka melanggar larangan navigasi di Laut Merah.

Angkatan Bersenjata Yaman memulakan kempen mereka menentang kapal dan sasaran yang berkaitan dengan Israel di tanah yang diduduki pada November 2023, sebulan selepas rejim perampas itu melancarkan genosid di Gaza.

Yaman menghentikan serangannya pada Januari, apabila Israel menerima gencatan senjata Gaza.

Dua bulan kemudian, bagaimanapun, Israel secara sepihak melanggar gencatan senjata Gaza dan meneruskan pencerobohannya, mendorong tentera Yaman untuk meneruskan operasi mereka untuk menyokong rakyat Palestin.