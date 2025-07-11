Israel Mengumumkan Pembunuhan Komander Hezbollah Di Selatan Lubnan

Agensi Berita Ahlul Bait (ABNA): Seorang mati syahid dan dua lagi cedera berikutan serangan udara oleh dron Israel yang menaiki motosikal di bandar Mansouri di selatan Lubnan.

Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, serangan itu berlaku di persimpangan utama bandar Mansouri, di wilayah Tyre.

Israel: "Kami menyasarkan komander artileri Hezbollah"

Beberapa jam selepas serangan itu, tentera Israel mendakwa dalam satu kenyataan bahawa sasaran serangan itu ialah "Mohammed Jamal Murad", komander meriam Hizbullah di kawasan pantai Lubnan.

Kenyataan itu berkata bahawa Murad telah cuba membina semula keupayaan artileri Hezbollah di rantau itu dalam beberapa bulan kebelakangan ini dan telah bertanggungjawab untuk beberapa serangan roket ke atas wilayah yang diduduki pada masa lalu.

Serangan berterusan, empat syahid dalam serangan sebelumnya

Serangan itu berlaku hanya dua hari selepas beberapa siri serangan udara serupa yang mengorbankan empat orang di utara dan selatan Lubnan, termasuk seorang anggota pergerakan Hamas di utara Lubnan dan Hussein Ali Mazher, yang dikenal pasti Israel bertanggungjawab mengarahkan tembakan di kawasan Zahrani.

Pelanggaran jelas gencatan senjata

Jurucakap tentera Israel Avichay Idris mendakwa dalam satu mesej di rangkaian sosial “X” (sebelum ini Twitter) bahawa tentera rejim sedang menjalankan operasi khas dan tertumpu untuk menghalang Hizbullah daripada berkumpul semula di rantau itu.

Ini berlaku walaupun perjanjian gencatan senjata yang ditengahkan oleh AS di Lubnan yang telah berkuat kuasa sejak November 2023. Menurut peruntukannya, Hezbollah diwajibkan berundur dari selatan Sungai Litani, manakala tentera Lubnan dan pasukan UNIFIL mengukuhkan kehadiran mereka di rantau itu.

Ia juga telah menetapkan bahawa rejim Zionis juga akan berundur dari kawasan yang didudukinya semasa perang baru-baru ini. Bagaimanapun, sehingga hari ini, Israel masih berada di lima kawasan strategik di wilayah Lubnan, kawasan yang Lubnan menuntut pemindahan segera.