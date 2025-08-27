Rejim Zionis Membunuh Seorang Atlet Nasional Palestin

Agensi Berita Antarabangsa Ahul Bait (ABNA): Tentera rejim Zionis menembak dan membunuh "Allam Abdullah Al-Amour", seorang pelari nasional Palestin ketika cuba menerima bantuan kemanusiaan di bandar Khan Yunis.

Menurut Al-Quds Al-Arabi, keluarga Allam Al-Amour mengumumkan bahawa dia ditembak dan dibunuh oleh tentera rejim Zionis ketika cuba menerima makanan di selatan Semenanjung Gaza, berhampiran pusat pengedaran makanan.

Al-Amour adalah pemenang pingat gangsa dalam Kejohanan Olahraga Remaja Asia Barat dalam perlumbaan 3,000 meter. Pertandingan itu diadakan di Doha, ibu negara Qatar, pada Mac 2023.