Ayatollah Arafi Ke Malaysia Atas Jemputan Perdana Menteri

27 Ogos 2025 - 18:32
Ayatollah Alireza Arafi, pengarah seminari Iran, berlepas ke Malaysia atas jemputan rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, diiringi oleh delegasi.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Menurut Pejabat Perhubungan Awam Seminari, lawatan ini diadakan berikutan jemputan bersama Perdana Menteri Malaysia, Menteri Hal Ehwal Ugama negara, dan Setiausaha Agung Liga Dunia Muslim, dengan tujuan untuk menghadiri Persidangan Antarabangsa Kedua Pemimpin Agama bertemakan “Peranan Pemimpin Agama dalam Konflik.”

Dalam perjalanan ini, Ayatollah Arafi dijadual mengadakan pertemuan dengan tokoh antarabangsa yang menghadiri persidangan itu serta pemimpin politik dan agama Malaysia. Beliau juga akan melawat pusat saintifik dan akademik, bertemu dengan ekspatriat Iran, dan melibatkan diri dengan sarjana kemanusiaan dan sains Islam.

