Pemimpin Revolusi Bersetuju Menerima Syarat Pengampunan dan Meringankan Hukuman Terhadap Banduan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pada malam 17 Rabi' al-Awwal, ulang tahun kelahiran Hazrat Muhammad Mustafa (AS) dan Hazrat Imam Sadiq (AS), Pemimpin Revolusi Islam itu bersetuju dengan permintaan Ketua Badan Kehakiman untuk mengampuni dan meringankan hukuman penjara dalam sesebuah mahkamah.

Dalam surat Hojjatoleslam Walmuslimin Mohseni Ejei, permintaan untuk pengampunan dan pengurangan hukuman telah dibuat untuk banduan mahkamah am dan revolusi, Pertubuhan Kehakiman Angkatan Tentera, dan Pertubuhan Keseksaan Kerajaan yang sabitannya akan dimuktamadkan pada 19 September.

Surat Ketua Badan Kehakiman menyatakan bahawa untuk pengampunan dan pengurangan hukuman bagi mereka yang disabitkan dengan jenayah keselamatan, lebih daripada 5 tahun mesti telah berlalu sejak kemuktamadan hukuman individu-individu ini dan mereka tidak pernah dilaksanakan atas apa-apa sebab, dengan syarat mereka tidak mengambil apa-apa pendirian terhadap kepentingan negara, mengambil apa-apa tindakan anti-keselamatan, atau mengambil apa-apa tindakan terhadap keputusan akhir negara.

Menurut surat Ketua Badan Kehakiman, baki hukuman penjara bagi pesakit yang mati atau tidak dapat diubati juga tertakluk kepada pengampunan ini, dengan syarat penyakit mereka telah diluluskan oleh Suruhanjaya Perubatan Forensik.

Sebahagian daripada pengampunan dan pengurangan hukuman ini adalah bagi mereka yang disabitkan dengan denda, yang butirannya diberikan dalam surat daripada Ketua Badan Kehakiman.

"Rompakan bersenjata atau perompak yang mempunyai sabitan jenayah", "jenayah yang berkaitan dengan dadah dan bahan psikotropik secara bersenjata", "membeli, menjual dan menyeludup senjata api dan peluru", "jenayah terhadap keselamatan dalaman dan luaran", "pengintipan dan kerjasama dengan negara bermusuhan dan keahlian dalam kumpulan pengganas, penculikan asid", "penculikan", "secara langsung atau membantu dalam gangguan besar atau besar-besaran sistem ekonomi" dan "penyeludupan alkohol" adalah antara jenayah yang dikecualikan daripada pengampunan dan pengurangan hukuman ini.