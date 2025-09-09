Pelantikan Setiausaha Agung Perhimpunan Dunia Ahlul Bait (SAW) oleh Perintah Pemimpin Tertinggi

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pemimpin Revolusi Islam melantik Hojjatoleslam Wal-Muslimeen Ramezani sebagai Setiausaha Agung Perhimpunan Dunia Ahlul Bait (PBUH) untuk satu penggal lagi.

Hojjatoleslam Walmuslimin Akhtari, Pengerusi Majlis Tertinggi Perhimpunan Sedunia Ahlul Bait (a.s.), dalam surat yang ditujukan kepada Ayatollah Khamenei, telah membentangkan laporan mengenai keputusan undian Majlis Tertinggi Perhimpunan terhadap individu yang dicadangkan untuk jawatan Setiausaha Agung Perhimpunan Dunia Ahlul Bait (a.s. melantik Pemimpin Ramhelming), dan mempertimbangkan pengundian Encik Ramezani. beliau sebagai Setiausaha Agung Perhimpunan.

