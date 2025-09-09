Amaran PBB: Tanpa Bantuan, Mangsa Gempa Bumi Tidak Akan Akan Bertahan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Shannon O'Hara, ketua strategi OCHA di Afghanistan, berkata pada sidang akhbar di Jalalabad pada hari Isnin (9 September), bahawa beribu-ribu keluarga telah kehilangan semua harta benda mereka dalam beberapa minit dan kini tinggal di dalam khemah atau di bawah langit terbuka.

Gempa bumi yang melanda Nangarhar, Kunar dan wilayah sekitarnya telah menjejaskan hampir 40,000 orang dan memusnahkan lebih 5,000 rumah, katanya.

O'Hara menegaskan bahawa akses ke kampung terpencil adalah sukar, dengan pekerja bantuan perlu berjalan selama berjam-jam.

Tambahnya, wanita, kanak-kanak dan orang kurang upaya adalah keutamaan untuk mendapatkan bantuan.

Dana Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa lebih 11,000 wanita hamil adalah antara yang terjejas, manakala Afghanistan sudah mempunyai salah satu kadar kematian ibu yang tertinggi di rantau ini.

OCHA telah memberi amaran bahawa kekurangan air bersih dan perkhidmatan kesihatan telah meningkatkan risiko penyakit seperti taun. Agensi itu berkata 43,000 tan makanan dan bekalan asas telah sampai kepada mereka yang terjejas setakat ini, tetapi hujan lebat dan tanah runtuh menghalang penyampaian bantuan.

Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengumumkan telah memindahkan lebih 35 tan bekalan perubatan segera ke Kabul, menjadikan jumlah bantuan perubatan yang disediakan organisasi itu ke Afghanistan kepada kira-kira 80 tan. OCHA juga melaporkan bahawa $10 juta telah diperuntukkan untuk bertindak balas kepada keperluan segera mangsa yang terselamat setakat ini, dan pelan kecemasan baharu sedang dimuktamadkan.

Tragedi ini tidak terhad kepada gempa bumi, di bawah kerajaan sementara Afghanistan, setiap tahun dengan ketibaan musim sejuk, kekurangan tempat tinggal, sekatan yang teruk terhadap kerja dan bantuan wanita, dan ketidakberkesanan tadbir urus tempatan, sebilangan besar rakyat Afghanistan sekali lagi menghadapi krisis kelangsungan hidup.